Гинцбург рассказал об испытании вакцины на подростках и детях

Глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса на подростках и детях. Детская вакцина будет зарегистрирована к 15 сентября, пишут «Известия».

По словам учёного, в испытаниях применяют вакцину, разведённую в концентрациях 1:10 и 1:5. Первая совершенно не даёт побочных эффектов, но вызывает у детей (в отличие от взрослых) очень сильный иммунный ответ. Вторая тоже не имеет серьёзных побочных эффектов, но может вызывать температуру в пределах 37,5 градуса.

Сейчас мы подготовим отчёт перед расширенной второй фазой и к 15 сентября уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть её школьникам. Но есть опасения, что нас заставят делать третью фазу на выборке в 3 тысячи человек. Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю, — поделился Гинцбург.

Учёный обеспокоен тем, что период, когда дети пойдут в школу, как раз приходится на распространение индийского штамма коронавируса. И поэтому проблемы могут возникнуть уже к 20 сентября как у детей, так и у взрослых.

На данный момент возрастной диапазон испытуемых — 12–17 лет. Как только препарат будет зарегистрирован, вирусологи намерены испытать и зарегистрировать вакцину для детей от шести лет.

Ранее сообщалось, что кандидат медицинских наук Евгений Тимаков назвал обязательные условия для вакцинации школьников и студентов. Прививку следует приурочить к ежегодным медосмотрам, чтобы иметь представление о состоянии здоровья учеников и студентов.