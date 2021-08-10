Врач назвал обязательные правила перед вакцинацией школьников и студентов

Главврач медицинского центра, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков назвал обязательные условия для вакцинации школьников и студентов. Прививку следует приурочить к ежегодным медосмотрам, чтобы иметь представление о состоянии здоровья учеников и студентов, приводит мнение врача URA.RU.

Я бы рекомендовал перед тем, как им делать прививку, чтобы была пройдена диспансеризация. То есть если она будет приурочена к ежегодным осмотрам, это будет более грамотно. Я бы студентам ещё рекомендовал сдавать анализы перед тем, как делать прививки, — пояснил доктор.

По словам Тимакова, студентов нужно обязательно защитить от инфекции, так как большинство из них игнорируют рекомендации Роспотребнадзора. Анализы и полный осмотр обязательны для молодых людей, так как их организм сильнее реагирует на прививку, что может выразиться в повышении температуры.

Вакцинировать школьников можно только по эпидпоказаниям. Не всем поголовно детям нужна вакцинация, предупреждает Тимаков.

С моей точки зрения, если будет одобрена, то для детей из групп риска, детей которые приравниваются к активным социальным группам, то есть старше 14 лет, — добавил врач.

Прививку школьникам также нужно делать на фоне диспансеризации, сбора анализов и эпиданамнеза, чтобы не навредить детям. К тому же главным условием должна быть доказанность безопасности вакцины.

Коллегу поддерживает бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев, который напомнил, что для вакцинации детей нужно, в первую очередь, получить разрешение родителей или опекунов.

Сначала нужно их мнение запросить. Я думаю, что это тоже не очень просто. Без разрешения это невозможно, — категоричен доктор.

Ранее врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева рассказала, какие процедуры надо обязательно пройти, прежде чем идти на прививку от коронавируса. В первую очередь надо посетить терапевта.