Медик назвала обязательные процедуры перед тем, как делать прививку

Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева рассказала, какие процедуры надо обязательно пройти, прежде чем идти на прививку от коронавируса. В первую очередь надо посетить терапевта, пишет URA.RU.

Это стандартная процедура, которую обязан пройти каждый человек, чтобы выяснить, нет ли у него противопоказаний к вакцинации.

У нас перед вакцинацией принято посещение терапевта. Это стандартная процедура. Это каждый человек проходит. Если он пошёл и не посетил врача, то это его вина, а не врача. Ты же себе принадлежишь, а не врачу. Посети хотя бы врача. Возьми талон, сдай анализы, которые тебе по полису ОМС положены. Общий анализ крови, биохимию, глюкозу, кровь на сахар, давление измерь, — советует медик.

В частности, речь идёт об истории на Кубани, где семья умерла после прививки от коронавируса и в живых осталась только дочь-школьница. Оказалось, что отец и мать страдали сахарным диабетом, да к тому же проходили диализ, при котором вакцинация категорически запрещена. Самой девочке надо было делать операцию на почки.

Прививку семья делала препаратом «ЭпиВакКорона», от которого якобы меньше побочных эффектов, чем от «Спутника V». Для этого краснодарцы специально ездили в Москву.

Медик добавила, что в случае крайней спешки пациент может воспользоваться услугами частных клиник, где можно в более короткий срок провести все процедуры. Так, только одно уже наличие аллергической реакции предполагает консультацию с врачом-специалистом.

Что касается вакцины «ЭпиВакКорона», то Алексеева абсолютно уверена в её безопасности.

Люди с хроническими заболеваниями и 100-летние все её делают, — отметила терапевт.

Ранее международный эксперт в области репродуктивного здоровья и права, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева объяснила исключение из списка противопоказаний к вакцинации от COVID-19 беременности. Теперь в каждом конкретном случае решение о прививке принимает врач.