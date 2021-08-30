Число заражений коронавирусом в России снизилось до минимума с июня

Число новых случаев заражения COVID-19 в России за сутки выросло на 18 325, до 6 901 152. Это показатель стал минимальным с 23 июня, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Наименьший прирост, который был зафиксирован в июне, — 17 594. За сутки в стране выздоровели 14 180 человек, а всего перенесли коронавирус и вылечились от его последствий за время пандемии 6 162 430 пациентов.

Касательно статистики смертности, за прошедшие 24 часа в России от COVID-19 и его осложнений скончались 792 человека, что является наименьшим приростом с 26 августа — тогда погибли 820 человек. Всего же жертвами пандемии стали 182 429 россиян.

Кроме того, за сутки в столице РФ выявили 1424 новых случая COVID-19, всего с начала пандемии в городе заболели 1 566 376 человек. Суточный показатель выздоровлений в Москве составил 1839. Прирост смертности стал минимальным с 5 апреля — 50 пациентов скончались за минувшие сутки.

При этом только в столице было выявлено больше тысячи случаев заражения. К примеру, в Подмосковье за сутки заразились 858 человек, а в Санкт-Петербурге — 549 россиян.

Ранее новый вариант COVID, обнаруженный в Южной Африке, уже появился в Англии и Китае. При этом учёные назвали его «самым мутировавшим вариантом на сегодняшний день».