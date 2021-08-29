Новый вариант COVID назвали «самым мутировавшим»

Новый вариант COVID, обнаруженный в Южной Африке, уже появился в Англии и Китае. При этом учёные назвали его «самым мутировавшим вариантом на сегодняшний день», передаёт Daily Mail. Речь о коронавирусном штамме C.1.2.

Эксперты утверждают, что новый вариант инфекции может «уклоняться от вакцин». Этот штамм связан с «повышенной трансмиссивностью», тем самым сильно отличается от оригинального вируса. Впервые он был зафиксирован в Южной Африке в мае. С тех пор он был обнаружен в Англии, Китае, Демократической Республике Конго, Маврикии, Новой Зеландии, Португалии и Швейцарии.

У C.1.2 частота мутаций составляет около 41,8 мутаций в год. Эта частота почти вдвое превышает текущую частоту глобальных мутаций. В дальнейшем будут проводиться дополнительные исследования, чтобы «определить функциональное влияние этих мутаций». Однако уже сейчас учёные предупредили: последний вариант, который «существенно мутировал», может помочь вирусу избежать антител и иммунных ответов.

Ранее стало известно, что учёные из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании установили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует почти раз в неделю — значительно чаще, чем предполагалось ранее.