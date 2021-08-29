Учёные рассказали, с какой скоростью мутирует коронавирус

Учёные из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании установили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует почти раз в неделю — значительно чаще, чем предполагалось ранее. Об этом говорится в сообщении на сайте Университета в Бате.

Ранее считалось, что коронавирус мутирует примерно раз в две недели. Однако новое исследование Центра эволюции Милнера в Университете Бата и отдела генетики человека в Эдинбургском университете показывает, что эта оценка не вполне верна. Так, вирусы мутируют во время ошибок при копировании геномов, при этом большинство мутаций снижают шансы вируса на выживание и не учитываются при расчётах скорости мутаций. Это означает, что мутации происходят примерно в полтора-два раза чаще, чем сообщалось ранее.

Исследование подтвердило, что если пациент страдает коронавирусом больше нескольких недель, вирус может мутировать, приведя к возникновению новых штаммов. Именно это, по оценке учёных, произошло с «альфа»-вариантом, который считается результатом эволюции вируса внутри человека, не избавившегося от инфекции.

Ранее врач-иммунолог заявил, что скорость возникновения новых вариантов вируса зависит от степени его общей распространённости, поэтому чем больше вирусов имеет место, тем выше вероятность новых мутаций. При этом с каждым изменением вируса вакцинный иммунитет уменьшается, и единственным способом предотвратить появление новых вариантов вируса является вакцинация 80–90% населения планеты или же разработка принципиально нового механизма конструирования препаратов для профилактики инфекций.