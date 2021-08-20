Врач указал способ замедлить мутации коронавируса

Эволюция вирусов опасна для человека и может сделать болезнь не только более тяжёлой и заразной, но и привести к снижению иммунной защиты, выработанной с помощью вакцины. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

С каждым изменением вируса вакцинный иммунитет уменьшается, потому что вирус, на материале которого сделана вакцина, меняется, — пояснил врач.

Скорость возникновения новый вариантов вируса зависит от степени его общей распространённости, поэтому чем больше вирусов имеет место, тем выше вероятность новых мутаций.

Единственный способ предотвратить появление новых вариантов вируса — вакцинировать 80–90% населения планеты, считает Жемчугов. Иначе специалистам придётся создавать новые вакцины.

Ещё один способ решить проблему мутаций — разработать принципиально новый механизм конструирования препаратов для профилактики инфекций. По словам Жемчугова, в настоящее время в Центре имени Гамалеи намерены зарегистрировать технологию, с помощью которой можно будет в короткие сроки создавать новые вакцины против очередных разновидностей коронавируса.

Иммунолог сравнивает такую технологию с автоматом Калашникова.

Если им удастся зарегистрировать механизм конструирования вакцин, это будет как автомат Калашникова и магазин к нему. Если есть автомат, то патроны можно менять. То есть с обновлением вируса можно будет менять вакцинный материал, использовать материал именно от новейшего вируса, — сказал врач.

Данная технология, по словам Жемчугова, позволит создавать новые препараты в считанные недели или месяцы.