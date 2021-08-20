Мурашко: дети стали чаще болеть COVID-19

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Дети всё чаще стали заражаться коронавирусом. Об этом сообщил Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передают РИА Новости.

Очень важно сегодня помнить о том, что новый вариант коронавируса стал более агрессивным, быстрее распространяется... Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя, — рассказал Мурашко.

А для того, чтобы защитить детей, привиться нужно их родителям, заявил министр.

Такой же точки зрения придерживается доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Иван Коновалов.

О том, что из-за «дельта»-штамма дети стали заметно чаще болеть коронавирусом, чем это было зимой, говорил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

При этом оснований для массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса сейчас нет, заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.