17 лет брака, три сына, измены: почему разводятся Мария и Павел Погребняк Жена футболиста подала заявление в суд

Фото: Социальные сети

Павел и Мария Погребняк

В июне прошлого года бывший футболист «Спартака», «Зенита» и ряда других клубов РПЛ Павел Погребняк завершил карьеру. Все годы спортсмена поддерживала его жена Мария, с которой они познакомились еще в школе. Супруги прожили вместе 17 лет, а сейчас решили развестись. Что послужило причиной, сколько раз они играли свадьбу — в материале NEWS.ru.

Почему Мария и Павел Погребняк разводятся

14 июля на сайте Пресненского районного суда Москвы появилось заявление Марии Погребняк (девичья фамилия — Шаталова. — NEWS.ru) о расторжении брака.

«В суд поступил иск Марии Шаталовой к Павлу Погребняку о расторжении брака и утверждении мирового соглашения об определении места жительства детей, алиментных обязательствах и порядке осуществления родительских прав», — приводит сообщение пресс-службы суда АГН «Москва».

Пока неясно, когда состоится первое заседание по делу. В своем иске супруга экс-нападающего просит оставить троих сыновей (старшему Артему — 15 лет, среднему Павлу — 13 лет, младшему Алексею — 11 лет. — NEWS.ru) с ней. Планирует ли пара делить совместно нажитое имуществj, пока не сообщается.

Фото: Социальные сет Павел и Мария Погребняк

Первая информация о проблемах в семье Павла и Марии появилась весной 2023 года. Тогда СМИ написали об измене футболиста. Пока Мария участвовала в съемках шоу «Звезды в Африке», ее мужа замечали в ночных клубах в окружении девушек.

Как сообщил StarHit источник, знакомый с ситуацией, после возвращения Марии со съемок супруги поговорили и приняли решение жить отдельно.

«Павел съехал из семейного гнездышка, где Мария осталась вместе с сыновьями, но он явно не грустит, продолжает активно тусоваться и весело проводить время», — писало издание.

Тогда футболист отказался реагировать на слухи, а Мария опровергла информацию о разводе, заявив, что у них «абсолютно нормальные отношения».

«Не надо лезть ко мне в постель! У нас нет скандала, мы живем на одной территории. А что будет дальше — я сама со всеми поделюсь», — заявила супруга Погребняка в интервью шоу «Алена, блин!».

В июне в Сети появилось видео, где Мария танцевала и держалась за руки с неизвестным мужчиной. Позже в интервью «КП-Екатеринбург» Мария призналась, что отношения с мужем завершены. «На этом видео нет абсолютно ничего такого... Мы знакомы давно. Я вообще-то уже свободная девушка, поэтому не вижу ничего особенного в том, что происходит в ролике», — сообщила Мария.

Что говорят Мария и Павел Погребняк о разводе

По словам Марии, развод стал логичным решением и он никак не скажется на их сыновьях.

«Я хочу подчеркнуть, что мы с Пашей в дружеских отношениях. Мы родители для наших сыновей и все-таки с самой школы вместе. Но развод стал логичным, для нас и для детей это не стало ударом. Мы взрослые и воспитанные люди, никаких скандалов не было», — призналась Мария порталу Woman.ru в июне этого года.

Павел Погребняк пока никак не комментировал информацию о разводе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Погребняк

Как и когда Мария и Павел познакомились

Пара познакомилась еще в школе: тогда Павел учился в десятом классе, а Мария — в седьмом. Первая встреча будущих супругов прошла не так гладко — впечатлить девушку не удалось.

«Однажды мы ехали с подружкой в метро. Я подумала, что он спросит у меня номер телефона, а он при выходе из метро подошел и повесил на меня свою спортивную сумку со словами „Подержи“. Я думаю: в смысле подержи? Повесить на меня, девочку-тростинку, свои баулы... Хам какой-то. Я сказала себе, что больше с ним вообще даже общаться не буду», — рассказывала Мария.

Но общение Павла и Марии на этом не закончилось. Они начали созваниваться и разговаривать по два-три часа, подружились, а позже и влюбились друг в друга.

«Потом Павлу предложили переехать в Ярославль, чтобы играть в составе ФК „Шинник“. Когда он мне об этом сказал, было ощущение, что земля ушла из под ног. Я плакала и не могла понять, почему реву взахлеб. А потом пришло осознание, что это любовь», — рассказала она.

Девушка каждый день ездила на электричке к Павлу, а родителям говорила, что ходит на дополнительные занятия в школе.

Фото: Социальные сети Павел и Мария Погребняк

После четырех лет отношений, в 2006 году, пара скромно обвенчалась, а спустя три года устроила официальное бракосочетание в ЗАГСе. В 2014 году Павел и Мария решили провести еще одну свадьбу для друзей. На церемонии присутствовали их дети, которые, по словам жены футболиста, неоднократно просили родителей повторить праздник. Спустя еще четыре года супруги отправились на Мальдивы, где в четвертый раз устроили церемонию.

Чем известен Павел Погребняк

Павел начал свою карьеру 2001 году в резерве московского «Спартака», но уже через год попал в основную команду. Он выступал за красно-белых до 2003 года, провел 25 матчей и стал автором пяти голов. Затем был отдан в аренду «Балтике» (Калининград), где стал одним из лучших бомбардиров — забил 15 мячей в 40 матчах.

Погребняк прославился после игры в «Томи» (Томск), где Павел стал самым результативным игроком клуба и получил вызов в сборную России. После успешного сезона в Томске его приобрел «Зенит», с которым игрок завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА и стал чемпионом России.

После «Зенита» Погребняк выступал в немецком «Штутгарте», а затем перешел в английский «Фулхэм», где стал первым россиянином, отличившимся в дебютном матче английской Премьер-лиги.

В августе 2015 года Погребняк подписал трехлетний контракт с «Динамо», через три года перешел в ФК «Тосно», а затем в «Урал», где и закончил карьеру.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Павел Погребняк

Чем известна Мария Погребняк

Известность к Марии пришла в 2010-х. После переезда в Лондон она начала сниматься в реалити-шоу Meet the Russians на телеканале Fox, в котором речь шла о богатых русских, живущих в Великобритании. После этого она завела блог в соцсети, где начала активно рассказывать о том, чем занимается, какие места посещает.

В 2015 году после подписания контракта с «Динамо» Павел и Мария вернулись в Москву. Жена футболиста занялась бизнесом, открыв свой бренд модной одежды Maria Shatalova, в коллекциях которого были представлены вещи для создания и повседневных, и вечерних образов.

Мария неоднократно появлялась в различных ток-шоу («Пусть говорят», «Agent Шоу» Насти Ивлеевой, «Сборная жен. Футболисты» на телеканале «Ю», «Форт Боярд», «Звезды в Африке»). Также она пробовала себя в продюсировании. Вместе с Миланой Тюльпановой (экс-женой Александра Кержакова. — NEWS.ru) в 2020 году они создали TikTok-дом PopStar House, чтобы зажигать новых звезд соцсетей. Спустя год после создания проект был назван самым стильным TikTok-домом.

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