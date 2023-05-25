Анастасия Казачек, бывшая жена вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, опубликовала пост в соцсетях о возможной судебной тяжбе с мужем по поводу дочери. NEWS.ru рассказывает о скандале в семье голкипера и вспоминает другие громкие разводы футболистов национальной сборной с женами.
Брак просуществовал меньше года
Анастасия Казачек и Матвей Сафонов были знакомы с детства. В декабре 2020 года они поженились, Матвею на тот момент был 21 год. Вскоре, в июне 2021 года, у них родилась дочь Майя, а спустя еще четыре месяца пара рассталась. О разводе сообщила Анастасия.
«Мы познакомились с Матвеем семь лет назад. А сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой, чего не скажешь обо мне. Семьи больше нет. И прошу больше эту тему не открывать», — написала она в соцсетях.
Иск о разделе имущества
Вторая женщина — это Мария Кондратюк. Она работала стюардессой и регулярно летала с «Краснодаром» на сборы и выездные матчи. Так они и познакомились с Матвеем. Именно к ней он ушел из только что созданной семьи. У этой истории не было бы продолжения, если бы не сегодняшний пост бывшей жены футболиста, где она рассказала о судебном иске с его стороны.
По ее словам, Матвей не только хочет забрать у нее дочь, но и намерен добиться выплаты алиментов на содержание ребенка: около 13 тысяч рублей в месяц. При этом заработок футболиста — 150 миллионов рублей в год.
«Видимо, нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности. Во время моей беременности и после родов он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственностью и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками», — написала Анастасия.
Она добавила, что во время их совместной жизни Матвей не изъявлял желания видеть дочь чаще одного раза в месяц, объясняя это бесконечными тренировками и сборами, где, по мнению Анастасии, ему хватало времени «общаться со своими шлюхами». Экс-супруга также приложила фотографию с исковым заявлением, где Сафонов ходатайствует о разделе совместно нажитого в браке имущества.
«Матвей Сафонов инициировал судебные споры со мной о расторжении брака и разделе автомобиля, который он подарил мне на рождение Майи. Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон его не обязывает. Однако забирать у матери двухлетнюю дочь... Это уже переходит все границы», — написала Анастасия Казачек.
Практика не на стороне Сафонова
Реакции Сафонова пока не было. Короткий комментарий «Газете.Ru» дал отец вратаря, где сказал, что впервые слышит о судебном иске. В комментарии NEWS.ru практикующий юрист по семейному праву Павел Иванов оценил вероятность удовлетворения иска.
«В 99 случаях из 100 ребенка оставляют с матерью, вне зависимости от материального достатка отца. Исключения могут быть в случае, если мать состоит на учете в наркологическом диспансере либо у нее есть документально подтвержденное расстройство психики, шизофрения. Но даже в этом случае судебная практика не всегда складывается в пользу отца. В случае Сафонова, вероятнее всего, ребенка оставят с матерью, а отец будет обязан платить алименты, предусмотренные законом», — рассказал юрист.
Кержаков тоже пытался отсудить ребенка
Бывший форвард и один из лучших бомбардиров в истории сборной России Александр Кержаков в 2018 году развелся с дочерью экс-сенатора Миланой Тюльпановой. После трех лет брака у них родился сын Артемий. В 2017 году умер отец Миланы Вадим Тюльпанов, что сыграло важную роль в отношениях между молодыми супругами.
В 2018 году Милана публично называла Александра абсолютно падшим человеком, не достойным уважения. Она обвиняла его в изменах и краже ребенка. Но потом оказалось, что все было несколько иначе. Тюльпанова заявила, что врала, когда обвиняла мужа в похищении сына, и призналась в наркозависимости.
«Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом... Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся. В то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами», — рассказала Милана. Она добавила, что пока она не избавится от наркозависимости, ребенку лучше жить с папой.
Пока Тюльпанова лечилась, Кержаков помогал ей реабилитироваться и присматривал за ребенком. Но во время бракоразводного процесса суд все равно встал на сторону жены: решил оставить сына с ней и обязал Кержакова платить алименты — шестую часть от дохода.
Два расставания Аршавина
Еще одна суперзвезда российского футбола Андрей Аршавин также не избежал историй с громкими расставаниями. Первое — с телеведущий Юлией Барановской. Они были вместе девять лет, но не регистрировали отношения официально. У них родилось двое детей, а когда Юлия была беременна третьим, Андрей сообщил, что у него есть другая женщина.
Разлучницей оказалась Алиса Казьмина. Они поженились в 2016 году, спустя год у них родилась дочь Есения, но уже через считанные месяцы пара рассталась. По словам Алисы, она не захотела прощать мужу измены. В 2019 году развод был оформлен официально, Аршавин забрал у Казьминой подаренный ей «Мерседес».
Между Андреем и Алисой также были долгие споры по поводу алиментов и опеки дочери. Казьмина добивалась выплаты четырех миллионов рублей в год. Но в итоге суд постановил, что Аршавин должен платить ей восьмую часть от своего заработка.
Судьба Казьмной сложилась непросто, СМИ сообщали о тяжелой болезни женщины, в результате которой она потеряла нос.
Тарасов и Бузова
Бывший футболист сборной России и известная телеведущая заключили брак в 2012 году. Ради Бузовой Дмитрий расстался с первой супругой, которая родила ему дочь Ангелину. Но в 2016-м пришло время расставаться уже с Бузовой. Скандал стал публичным, Ольга обвинила футболиста в изменах, а тот ее — в чрезмерной занятости, публичности и привычке выставлять все напоказ. Детей у пары не было.
В 2022 году Тарасов сообщил, что собрался помириться Бузовой ради раскрутки своего проекта. Экс-супруг Бузовой и его партнёр T-killah (Александр Тарасов) создали проект «Родина Медиа», который включает спортивные новостные каналы и медийную футбольную команду. Бузова отказалась от сотрудничества с бывшим и раскрыла некоторые детали совместной жизни с футболистом.
«Ты не можешь на меня держать зла, ведь это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, это не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег. Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда я не могла ходить после сложнейшей операции, после которой мы могли стать родителями», — написала телеведущая.
Свое письмо она закончила словами «прощай и позабудь».
Читайте также:
Бывшая жена Кержакова раскрыла подробности об изнасиловании чиновником
Аршавин назвал причины скандалов с бывшими жёнами