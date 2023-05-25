Сафонов, Тарасов, Аршавин: почему футболисты скандально разводятся с женами Скандальные семейные истории игроков сборной России

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов

Анастасия Казачек, бывшая жена вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, опубликовала пост в соцсетях о возможной судебной тяжбе с мужем по поводу дочери. NEWS.ru рассказывает о скандале в семье голкипера и вспоминает другие громкие разводы футболистов национальной сборной с женами.

Брак просуществовал меньше года

Анастасия Казачек и Матвей Сафонов были знакомы с детства. В декабре 2020 года они поженились, Матвею на тот момент был 21 год. Вскоре, в июне 2021 года, у них родилась дочь Майя, а спустя еще четыре месяца пара рассталась. О разводе сообщила Анастасия.

«Мы познакомились с Матвеем семь лет назад. А сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой, чего не скажешь обо мне. Семьи больше нет. И прошу больше эту тему не открывать», — написала она в соцсетях.

Иск о разделе имущества

Вторая женщина — это Мария Кондратюк. Она работала стюардессой и регулярно летала с «Краснодаром» на сборы и выездные матчи. Так они и познакомились с Матвеем. Именно к ней он ушел из только что созданной семьи. У этой истории не было бы продолжения, если бы не сегодняшний пост бывшей жены футболиста, где она рассказала о судебном иске с его стороны.

По ее словам, Матвей не только хочет забрать у нее дочь, но и намерен добиться выплаты алиментов на содержание ребенка: около 13 тысяч рублей в месяц. При этом заработок футболиста — 150 миллионов рублей в год.

«Видимо, нашему великому футболисту снесло крышу от денег и вседозволенности. Во время моей беременности и после родов он позволял себе общаться с дамами с низкой социальной ответственностью и даже не приехал забрать дочь из роддома, так как проводил весело время с этими девушками», — написала Анастасия.

Она добавила, что во время их совместной жизни Матвей не изъявлял желания видеть дочь чаще одного раза в месяц, объясняя это бесконечными тренировками и сборами, где, по мнению Анастасии, ему хватало времени «общаться со своими шлюхами». Экс-супруга также приложила фотографию с исковым заявлением, где Сафонов ходатайствует о разделе совместно нажитого в браке имущества.

«Матвей Сафонов инициировал судебные споры со мной о расторжении брака и разделе автомобиля, который он подарил мне на рождение Майи. Хорошо, это его право, а быть достойным человеком закон его не обязывает. Однако забирать у матери двухлетнюю дочь... Это уже переходит все границы», — написала Анастасия Казачек.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов

Практика не на стороне Сафонова

Реакции Сафонова пока не было. Короткий комментарий «Газете.Ru» дал отец вратаря, где сказал, что впервые слышит о судебном иске. В комментарии NEWS.ru практикующий юрист по семейному праву Павел Иванов оценил вероятность удовлетворения иска.

«В 99 случаях из 100 ребенка оставляют с матерью, вне зависимости от материального достатка отца. Исключения могут быть в случае, если мать состоит на учете в наркологическом диспансере либо у нее есть документально подтвержденное расстройство психики, шизофрения. Но даже в этом случае судебная практика не всегда складывается в пользу отца. В случае Сафонова, вероятнее всего, ребенка оставят с матерью, а отец будет обязан платить алименты, предусмотренные законом», — рассказал юрист.

Кержаков тоже пытался отсудить ребенка

Бывший форвард и один из лучших бомбардиров в истории сборной России Александр Кержаков в 2018 году развелся с дочерью экс-сенатора Миланой Тюльпановой. После трех лет брака у них родился сын Артемий. В 2017 году умер отец Миланы Вадим Тюльпанов, что сыграло важную роль в отношениях между молодыми супругами.

В 2018 году Милана публично называла Александра абсолютно падшим человеком, не достойным уважения. Она обвиняла его в изменах и краже ребенка. Но потом оказалось, что все было несколько иначе. Тюльпанова заявила, что врала, когда обвиняла мужа в похищении сына, и призналась в наркозависимости.

«Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом... Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся. В то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами», — рассказала Милана. Она добавила, что пока она не избавится от наркозависимости, ребенку лучше жить с папой.

Пока Тюльпанова лечилась, Кержаков помогал ей реабилитироваться и присматривал за ребенком. Но во время бракоразводного процесса суд все равно встал на сторону жены: решил оставить сына с ней и обязал Кержакова платить алименты — шестую часть от дохода.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Александр Кержаков

Два расставания Аршавина

Еще одна суперзвезда российского футбола Андрей Аршавин также не избежал историй с громкими расставаниями. Первое — с телеведущий Юлией Барановской. Они были вместе девять лет, но не регистрировали отношения официально. У них родилось двое детей, а когда Юлия была беременна третьим, Андрей сообщил, что у него есть другая женщина.

Разлучницей оказалась Алиса Казьмина. Они поженились в 2016 году, спустя год у них родилась дочь Есения, но уже через считанные месяцы пара рассталась. По словам Алисы, она не захотела прощать мужу измены. В 2019 году развод был оформлен официально, Аршавин забрал у Казьминой подаренный ей «Мерседес».

Между Андреем и Алисой также были долгие споры по поводу алиментов и опеки дочери. Казьмина добивалась выплаты четырех миллионов рублей в год. Но в итоге суд постановил, что Аршавин должен платить ей восьмую часть от своего заработка.

Судьба Казьмной сложилась непросто, СМИ сообщали о тяжелой болезни женщины, в результате которой она потеряла нос.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Андрей Аршавин

Тарасов и Бузова

Бывший футболист сборной России и известная телеведущая заключили брак в 2012 году. Ради Бузовой Дмитрий расстался с первой супругой, которая родила ему дочь Ангелину. Но в 2016-м пришло время расставаться уже с Бузовой. Скандал стал публичным, Ольга обвинила футболиста в изменах, а тот ее — в чрезмерной занятости, публичности и привычке выставлять все напоказ. Детей у пары не было.

В 2022 году Тарасов сообщил, что собрался помириться Бузовой ради раскрутки своего проекта. Экс-супруг Бузовой и его партнёр T-killah (Александр Тарасов) создали проект «Родина Медиа», который включает спортивные новостные каналы и медийную футбольную команду. Бузова отказалась от сотрудничества с бывшим и раскрыла некоторые детали совместной жизни с футболистом.

«Ты не можешь на меня держать зла, ведь это не я изменяла тебе, не я отобрала у тебя подаренную машину, это не я забирала у тебя дом, в который вложено было огромное количество моей любви, души и денег. Это не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда я не могла ходить после сложнейшей операции, после которой мы могли стать родителями», — написала телеведущая.

Свое письмо она закончила словами «прощай и позабудь».

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Дмитрий Тарасов с Ольгой Бузовой

Читайте также:

Бывшая жена Кержакова раскрыла подробности об изнасиловании чиновником

Аршавин назвал причины скандалов с бывшими жёнами

Многодетную тяжелобольную бывшую жену Аршавина лишили дома