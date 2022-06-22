Бывшая жена Кержакова раскрыла подробности об изнасиловании чиновником

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Милана Тюльпанова

Экс-супруга российского футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова в подробностях рассказала о своем изнасиловании летом 2021 года на шоу «Злые языки». По ее словам, насильник должен был помочь ей вернуть сына в ходе бракоразводного процесса.

Он пригласил меня на встречу в Москве, в ресторане конвой из охраны стоял. В отдельную комнату к нему зашла, мы начали разговаривать, потом смотрю, он закрыл дверь, потом что-то накинул на камеру... Вот такая была ситуация, — поделилась она.

Девушка не решилась произнести имя злоумышленника, поскольку тот является действующим российским чиновником. Также она заявила, что, несмотря на отсутствие сопротивления с ее стороны, мужчина не помог ей вернуть ребенка.

Морально я была не в том положении, чтобы сопротивляться. Он чиновник, у него работа в правительстве. На тот момент шел вопрос о том, чтобы в ходе судебного процесса получить документ о том, чтобы при помощи приставов я могла забрать ребенка, и он должен был этому поспособствовать, чего он, естественно, не сделал, — рассказала Тюльпанова.

Она отметила, что пережила этот период с большой тяжестью, но в дальнейшем стала с особенным энтузиазмом выступать за права женщин.

О насилии Тюльпанова впервые рассказала в июле 2021 года своим подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Блогер пыталась не акцентировать внимание на этом, однако фанаты решили уточнить, действительно ли её изнасиловали. Бывшая жена Кержакова абсолютно спокойно подтвердила произошедшее.