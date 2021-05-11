Аршавин назвал причины скандалов с бывшими жёнами

https://static.news.ru/photo/8fcc1b00-b2f2-11eb-ac13-96000091f725_660.jpg Андрей Аршавин Фото: andrey.arshavin10/instagram.com

Футболист Андрей Аршавин в эфире шоу «50 вопросов. Спорт» рассказал, по каким причинам происходили разрывы с его бывшими жёнами.

Спортсмен считает, что экс-возлюбленные раздували связанные с ним скандалы для достижения собственных целей. Так, телеведущая Юлия Барановская, по его словам, лишь готовила почву для старта карьеры, в чём ей помогло громкое расставание.

Аршавин подчеркнул, что следующая супруга Алиса Казьмина также пыталась продвинуть свои интересы.

Во втором случае, скорее всего, тоже по большому счёту попытка давления на меня за счёт общественности, — заявил он.

Футболист также отметил, что если бы Казьмина вернула якобы украденные у него деньги, то он продолжил бы отношения с ней.

Ранее бывшая жена российского футболиста Александра Кержакова блогер Милана Тюльпанова раскритиковала на своей странице в Instagram тяжелобольную экс-супругу Андрея Аршавина — Алису Казьмину. У последней несколько месяцев назад обнаружили аутоиммунный некроз, разрушающий ткани лица. Практически потерявшая нос женщина с трудом дошла до своего места в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».