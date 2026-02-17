Зимняя Олимпиада — 2026
Среда — «Лакомка»: традиции третьего дня Масленицы

Как провести третий день Масленицы Как провести третий день Масленицы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Среда — последний день так называемой Узкой Масленицы, начального периода любимого народного праздника. Рассказываем, какие традиции характерны для середины Масленичной недели и почему день прозвали «Лакомка», что можно поставить на стол кроме блинов и как удивить зятя.

Как называется среда Масленичной недели

Среда Масленичной недели известна как «Лакомка» (в Белоруссии ее еще называют Скоромная середа). Этот день — один из самых веселых и сытных в Масленице. В «Лакомку» хозяйки угощают своих близких и гостей обильными и разнообразными блюдами.

А еще считается, что в среду можно есть столько, сколько хочется. Согласно традиции, теща в этот день пекла блины и угощала ими зятя, что символизировало ее благосклонность и заботу о дочери.

Традиции «Лакомки»

Наши предки верили, что в среду теща могла проверить характер зятя по блинам:

  • Если муж дочери первым делом потянулся к блинам с соленой начинкой, то характер у него непростой.
  • Любит сладкие блины — человек мягкий и отзывчивый.

Традиции третьего дня Масленицы Традиции третьего дня Масленицы Фото: Shutterstock/FOTODOM

В эту дату женихи отправлялись в гости к родителям невесты. Считалось, что чем доброжелательнее и обходительнее будет вести себя теща, чем лучше сложится семейная жизнь у молодоженов. В целом ходить в гости в «Лакомку» было популярной традицией и среди холостых и одиноких.

На стол в среду ставили не только блины — гостей старались удивить своими лучшими блюдами. Традиционно пекли оладьи, сырники, домашнее печенье.

А еще в среду на Масленицу начинались так называемые девичьи съезды: женщины надевали свои лучшие платья и отправлялись веселиться без мужчин, кататься по деревне на санях, съезжать с горок. А по вечерам все вместе пели веселые песни: обычно их посвящали отношениям тещи и зятя.

Блинные приметы на Масленицу

Поскольку Масленица — это самое настоящее блинное торжество, то именно по блинам, главному блюду недели, можно предсказать урожай, замужество, успех и любовь.

Вот самые распространенные блинные приметы:

  • первый блин получился тонким и ажурным — летние полевые работы дадутся легко;
  • первый блин оказался толстым — значит летом придется много трудиться;
  • первый блин получился идеально ровным — любовь будет крепкой, а семья — дружной;
  • если первый блин вышел румяным, то семья будет здорова весь год, а если бледным, стоит ждать болезней;
  • чем больше приготовлено блинов, тем больше будет солнечных дней (но не перестарайтесь, а то можно навлечь засуху).

Согласно народным приметам, на Масленицу нельзя резать блины ножом. Так можно привлечь ссоры и горести.

Не готовить блины вовсе тоже нельзя. В противном случае человека ждет скудный на радости год.

Ранее мы рассказали, когда будет Прощеное воскресенье в 2026 году.

