Среда — «Лакомка»: традиции третьего дня Масленицы

Среда — последний день так называемой Узкой Масленицы, начального периода любимого народного праздника. Рассказываем, какие традиции характерны для середины Масленичной недели и почему день прозвали «Лакомка», что можно поставить на стол кроме блинов и как удивить зятя.
Как называется среда Масленичной недели
Среда Масленичной недели известна как «Лакомка» (в Белоруссии ее еще называют Скоромная середа). Этот день — один из самых веселых и сытных в Масленице. В «Лакомку» хозяйки угощают своих близких и гостей обильными и разнообразными блюдами.
А еще считается, что в среду можно есть столько, сколько хочется. Согласно традиции, теща в этот день пекла блины и угощала ими зятя, что символизировало ее благосклонность и заботу о дочери.
Традиции «Лакомки»
Наши предки верили, что в среду теща могла проверить характер зятя по блинам:
- Если муж дочери первым делом потянулся к блинам с соленой начинкой, то характер у него непростой.
- Любит сладкие блины — человек мягкий и отзывчивый.
В эту дату женихи отправлялись в гости к родителям невесты. Считалось, что чем доброжелательнее и обходительнее будет вести себя теща, чем лучше сложится семейная жизнь у молодоженов. В целом ходить в гости в «Лакомку» было популярной традицией и среди холостых и одиноких.
На стол в среду ставили не только блины — гостей старались удивить своими лучшими блюдами. Традиционно пекли оладьи, сырники, домашнее печенье.
А еще в среду на Масленицу начинались так называемые девичьи съезды: женщины надевали свои лучшие платья и отправлялись веселиться без мужчин, кататься по деревне на санях, съезжать с горок. А по вечерам все вместе пели веселые песни: обычно их посвящали отношениям тещи и зятя.
Блинные приметы на Масленицу
Поскольку Масленица — это самое настоящее блинное торжество, то именно по блинам, главному блюду недели, можно предсказать урожай, замужество, успех и любовь.
Вот самые распространенные блинные приметы:
- первый блин получился тонким и ажурным — летние полевые работы дадутся легко;
- первый блин оказался толстым — значит летом придется много трудиться;
- первый блин получился идеально ровным — любовь будет крепкой, а семья — дружной;
- если первый блин вышел румяным, то семья будет здорова весь год, а если бледным, стоит ждать болезней;
- чем больше приготовлено блинов, тем больше будет солнечных дней (но не перестарайтесь, а то можно навлечь засуху).
Согласно народным приметам, на Масленицу нельзя резать блины ножом. Так можно привлечь ссоры и горести.
Не готовить блины вовсе тоже нельзя. В противном случае человека ждет скудный на радости год.
