Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 марта 2026 года

29 марта 2026 года — это дата, которая вмещает множество самых разных праздников в России и мире, важных исторических вех и устоявшихся традиций, открывающих возможность глубже познакомиться с культурным наследием и историей государств.

Разберемся детальнее, какие примечательные события выпали на это число, какие православные даты и народные обычаи приходятся на 29 марта.

29 марта: какой праздник отмечают в России?

В нашей стране 29 марта отмечают День специалиста юридической службы Вооруженных сил РФ. Праздник посвящен правоведам, которые занимаются защитой прав военнослужащих, подготовкой нормативно-правовых актов и контролируют исполнение законодательства в армейской среде. В эту дату организуют торжественные собрания, встречи ветеранов и церемонии награждения отличившихся сотрудников юридических подразделений.

Праздники в мире 29 марта 2026 года

В разных государствах мира 29 марта традиционно проводят Международный день фортепиано (International Piano Day). Инициатива его учреждения направлена на популяризацию классической музыки и привлечение внимания к этому величественному инструменту. В рамках торжества устраивают концертные программы, фортепианные марафоны, выступления известных исполнителей, а также творческие мастерские и встречи с музыкантами.

Кроме того, 29 марта приходится на сказочный и необычный праздник — Международный день русалки. Поклонники мифов и волшебных историй в этот день проводят тематические вечеринки, костюмированные шествия и события, посвященные морским легендам и мифическим существам.

Православные праздники 29 марта

В церковном календаре 29 марта 2026 года значится как день памяти святой мученицы Савины Египетской, которая пострадала за христианскую веру в период антицерковных гонений. Верующие воздают ей честь за стойкость, духовную крепость и непоколебимость в вере. В эту дату принято посещать богослужения, молиться о даровании душевных сил и продолжать соблюдение Великого поста, делая акцент на молитвенном правиле и покаянии.

Традиции и приметы 29 марта

По народному календарю 29 марта именуется Саввиным днем. В крестьянском быту эту дату связывали с окончательным наступлением тепла и пробуждением природы. Согласно обычаям, в Саввин день следили за прилетом пернатых: если птицы возвращались рано и звонко пели, это сулило теплую и урожайную весну.

В этот же период было заведено наводить порядок во дворе и в доме, чинить и подготавливать сельскохозяйственный инвентарь к предстоящим полевым работам.

29 марта в истории

Важные исторические события, случившиеся 29 марта:

в 1461 году состоялась одна из самых масштабных битв эпохи Войны Алой и Белой розы — сражение при Таутоне в Англии;

в 1873 году Лев Толстой приступил к созданию романа «Анна Каренина».

Кто родился и кто умер 29 марта

В этот день появились на свет такие знаменитости, как:

Джон Тайлер (1790) — десятый президент Соединенных Штатов Америки;

Эрик Айдл (1943) — британский комик, участник легендарного коллектива «Монти Пайтон».

29 марта ушли из жизни:

Жорж-Пьер Сера (1891) — французский живописец, стоявший у истоков неоимпрессионизма;

Карл Орф (1982) — немецкий композитор, создатель всемирно известной кантаты «Кармина Бурана».

День ангела 29 марта

Именины 29 марта празднуют Савина, Иван, Александр, Павел и Юлиан. По традиции в этот день принято поздравлять обладателей этих имен, желая им благополучия, радости и душевного развития.

Ранее мы рассказывали, как подготовить огород к весне.