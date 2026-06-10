Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 июня 2026 года

Рассказываем, что интересного приходится на 10 июня — 161-й день 2026 года. Как связаны между собой мороженое, старинные здания в стиле модерн и гуси? Из нашей статьи вы узнаете, какие интересные ивенты приходятся на 10 июня 2026 года: какой праздник справляют в эту дату в России, кто празднует свои именины, что сулят приметы.

Всемирный день модерна — праздник 10 июня

Модерн — стиль искусства, появившийся в начале XX века. Представители этого направления мечтали создать собственный художественный язык. Они часто экспериментировали с разными декоративными элементами и формами, использовали растительные орнаменты. Даже само название термина «модерн» происходит от французского слова moderne, что переводится как «новый».

Среди известных представителей модерна художники Густав Климт, Альфонс Муха, архитекторы Виктор Орта, Антони Гауди, Луис Салливан. В России в этом стиле построены дом компании «Зингер» и здание торгового товарищества «Братья Елисеевы» в Петербурге, собор Марфо-Мариинской обители на улице Ордынке в Москве.

Всемирный день модерна — праздник 10 июня Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

В 2013 году в Венгрии решили справлять День модерна 10 июня. Праздник впервые прошел в Музее прикладного искусства в венгерском Будапеште. Дату выбрали неслучайно — 10 июня умерли архитекторы Эден Лехнер и Антонио Гауди. С тех пор День модерна стал популярен по всему миру. Россия присоединилась к празднованию в 2018 году.

Цель события — сделать стиль модерн популярным. К этой дате музеи готовят выставки об этом направлении искусства, проводят конкурсы и научные конференции. Каждый год праздник посвящен определенной теме. 10 июня 2026 года темой стал свет в модерне.

Никита Гусятник — народный праздник 10 июня в России

10 июня в России — праздник памяти святого Никиты Халкидонского, в народе — Никиты Гусятника. Он жил в Византии в VIII веке. В юности Никита Халкидонский ушел в монастырь. Народ любил его за милосердие и сострадательность, помощь сиротам и вдовам.

С 726 по 775 год он был архиепископом Халкидонским. В это время император Византии Лев V Армянин начал в стране иконоборческое движение. По его указу любой святой образ могли уничтожить без последствий для тех, кто это сделал. Никита Халкидонский выступил против законов императора. Он храбро защищал иконы, был отправлен в ссылку, где и умер.

В праздник, 10 июня, крестьяне молились о здоровье детей и домашних птиц. Никиту Гусятника славяне считали покровителем маленьких гусят. В этот день следовало внимательно следить за здоровьем и благополучием птиц. Если с ними что-то происходило, это сулило неприятности и несчастья. Для гусят и утят в этот день крестьяне готовили кашу на святой воде.

День мороженого и геральдистов — праздники 10 июня 2026 года

Какой праздник отмечают 10 июня? Продолжаем разбираться. День мороженого в мире справляют два раза в году. 10 июня 2026 года исполнится 238 лет с начала массовой продажи этого лакомства в Америке. Подобный десерт существовал с древности, но до того его не производили в промышленных масштабах. А с 1984 года Национальный день мороженого в США и Великобритании приходится еще и на каждое третье воскресенье июля.

День мороженого и геральдистов — праздники 10 июня 2026 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

10 июня свой праздник получили геральдисты. Так называют исследователей гербов. Праздник учредила Международная ассоциация геральдистов-любителей в 2013 году.

Изучаем, какой еще праздник справляют 10 июня в мире. Вот интересные ивенты в других странах:

День Армии и Арабского Возрождения в Иордании;

День поэта Луиса Камоэнса, португальских сообществ в Португалии;

День флота в Италии.

Зарубежные праздники 10 июня Фото: Marcello Valeri/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приметы на 10 июня: что можно и чего нельзя делать

Полудница — праздник 10 июня в народных поверьях. Этим же словом называли духов полудня, напоминавших внешне женщин. Полудницы бывали добрые и злые. Славяне верили: добрые полудницы выходили в поля со сковородой и закрывали ею колоски от солнца, чтобы те не сгорели. А злые, наоборот, старались сжечь весь урожай.

10 июня беременные тоже отправлялись в поля. Они верили, что так их ребенок станет сильнее — получит энергию от колосьев и земли.

Вот в каких приметах еще упомянут праздник 10 июня. Одиноким девушкам в этот день рекомендовали не гулять в полдень. Иначе можно потерять шансы на успешную семейную жизнь. А мужчинам советовали не ходить на работу в поле — это сулило неудачи в любви. Еще в такой день нельзя:

распахивать настежь окна и двери — в дом через них попадает нечистая сила;

ругать детей и сквернословить — к разладу в семье;

приглашать гостей — они могут забрать у хозяев удачу и богатство.

С днем связано большое число погодных примет. Вот некоторые из них:

чем жарче 10 июня, тем холоднее декабрь;

безветренная погода сулит хороший урожай;

пошел дождь с крупными каплями — к непогоде в июне;

обилие росы на траве утром — большой урожай хлеба.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Интересные факты о 10 июня

Мы рассказали, какие праздники отмечают 10 июня 2026 года. А теперь вспомним исторические события, которые произошли в этот день:

1793 год — столицей США стал город Вашингтон;

1807 год — основан Ижевский оружейный завод (сейчас — концерн «Калашников»);

1921 год — под Тулой открылся музей Льва Толстого в имении Ясная Поляна;

1931 год — запущен поезд «Красная стрела» по маршруту Москва — Ленинград и обратно;

1936 год — создана студия «Союзмультфильм».

Мы перечислили далеко не все праздники 10 июня 2026 года. В этот день родились художники Федор Бруни и Илья Глазунов, дочь Николая II — великая княжна Татьяна Николаевна, певицы Людмила Зыкина и Аида Ведищева и многие другие известные личности.

Именины 10 июня

Кто празднует именины 10 июня? По святцам день ангела отмечают:

Дмитрий;

Захар;

Павел;

Никита;

Филофея;

Софрон.

Именины 10 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мы рассказали, какой праздник попадает на 10 июня 2026 года. Приметы рекомендуют молиться о здоровье детей и тщательно ухаживать за домашними птицами. А еще в этот день можно прогуляться по городу, чтобы полюбоваться старинными зданиями или поесть мороженое — все зависит от ваших увлечений.

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