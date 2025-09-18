«Интервидение-2025»
18 сентября 2025 в 00:15

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 сентября 2025 года

18 сентября — дата, насыщенная значимыми событиями, памятными датами и необычными праздниками. Каждый год в этот день люди в разных странах мира вспоминают важные исторические факты, чествуют память выдающихся личностей, отмечают культурные и профессиональные даты. В церковном календаре 18 сентября связано с особыми днями памяти, а светские традиции дарят множество необычных поводов для радости.

Многие задаются вопросом: какой сегодня день в России и что отмечают сегодня в мире? Давайте разберем все подробнее.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Если взглянуть на календарь, то вопрос, какие праздники отмечают 18 сентября в 2025 году, имеет множество ответов. Этот день объединяет экологические инициативы, культурные проекты и даже романтические поводы.

Международный день электронной книги

Этот праздник появился не так давно, но уже приобрел популярность. Он подчеркивает значение цифровых технологий в распространении знаний. Электронные книги сделали чтение доступным миллионам людей, а для студентов и исследователей стали настоящим подспорьем. В этот день принято устраивать акции в библиотеках, читать вслух любимые произведения и делиться новыми литературными находками в цифровом формате.

Всемирный день мониторинга качества воды

Еще один важный повод, связанный с заботой о планете. Мониторинг воды помогает понять состояние рек, озер и подземных источников, выявить загрязнения и вовремя принять меры. В школах и экологических организациях 18 сентября часто проводят уроки и акции, посвященные охране природы.

День распространения информации о ВИЧ/СПИД и старении

Этот международный день напоминает о том, что медицина и общество должны быть внимательны к людям старшего возраста, живущим с ВИЧ. В разных странах проходят конференции, просветительские кампании, круглые столы.

День первой любви

Романтический праздник, позволяющий каждому вспомнить самые светлые моменты юности. В этот день принято признаваться в чувствах, устраивать встречи и дарить символические подарки.

День памяти погибших мотоциклистов

Очень серьезная и печальная дата. В разных странах проводят акции памяти, ставят свечи и возлагают цветы к памятным знакам. Мотоциклетные клубы организуют пробеги в честь тех, кто погиб на дорогах.

Таким образом, праздники сегодня, 18 сентября, охватывают самые разные сферы — от литературы и науки до личных воспоминаний и общественных инициатив.

Необычные праздники и памятные события

Иногда календарь дарит совсем неожиданные поводы для радости. Необычные праздники в мире делают дни ярче и помогают взглянуть на жизнь с улыбкой.

  • День папайи — экзотический фрукт с тропическим ароматом имеет свой праздник.

  • День запахов пряностей для глинтвейна — дата, которая словно предвещает осень и зимние вечера.

  • День чизбургера — отличный повод побаловать себя сочным бургером.

  • День козинаков из риса — лакомство, знакомое многим, сегодня имеет собственный праздник.

  • День уважения — напоминание о том, что хорошие манеры и добрые слова делают мир лучше.

  • День объятий отправителя поздравительной открытки — удивительная и трогательная дата, объединяющая людей через простое внимание и тепло.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для верующих важно знать, какой церковный праздник сегодня. 18 сентября православная церковь вспоминает сразу несколько событий.

  • День памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы — родителей Иоанна Предтечи.

  • День памяти Преподобномученика Афанасия Брестского, игумена — святого, отдавшего жизнь за веру.

  • Убиение благоверного князя Глеба (во Святом Крещении Давида) — один из первых русских святых, почитаемых наряду с братом Борисом.

Эти даты напоминают верующим о стойкости в вере, смирении и готовности жертвовать собой ради истины. Поэтому религиозные праздники 18 сентября — это время для молитвы и размышления.

Памятные даты и события: что произошло 18 сентября в разные годы?

История хранит множество событий, связанных с этим днем. Исторические события этого дня помогают сегодня лучше понимать прошлое и ценить настоящее.

  • 1380 год — ознаменовался исторической победой русского воинства над войсками Золотой Орды на Куликовом поле, которая стала ключевым событием в борьбе за независимость от монголо-татарского ига.

  • 1852 год — в авторитетном литературном журнале «Современник» впервые был опубликован дебютный рассказ Льва Толстого под названием «Детство», который положил начало его великой литературной карьере.

  • 1947 год — в Соединенных Штатах Америки было официально учреждено Центральное разведывательное управление (ЦРУ), а также завершилась реорганизация вооруженных сил, в результате которой Военно-воздушные силы (ВВС) стали самостоятельным видом войск.

  • 1954 год — на реке Кама состоялся торжественный ввод в эксплуатацию Камской гидроэлектростанции (ГЭС), что стало важным шагом в развитии энергетики Урала.

  • 1980 год — с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз-38», на борту которого находился первый представитель Кубы, отправившийся на орбиту.

  • 2006 год — осуществлен запуск пилотируемого корабля «Союз ТМА-9», экипаж которого включал первую в мире женщину — космического туриста, гражданку Ирана Ануше Ансари.

Кто родился и кто умер 18 сентября?

18 сентября — это день, отмеченный не только масштабными событиями, но и памятью о выдающихся личностях, появившихся на свет и ушедших из жизни в эту календарную дату.

Среди тех, кто родился в этот день:

  • Грета Гарбо (1905) — легендарная актриса, уроженка Швеции, покорившая Голливуд и навсегда оставшаяся иконой кинематографа.

  • Виктор Амбарцумян (1908) — выдающийся советский ученый-астрофизик, основатель научной школы, академик, чьи работы получили мировое признание.

  • Виктор Талалихин (1918) — советский летчик-истребитель, совершивший в годы Великой Отечественной войны один из первых ночных таранов, за что был удостоен звания Героя Советского Союза.

В этот день мир покинули:

  • Петр Столыпин (1911) — влиятельный государственный деятель Российской империи, председатель Совета министров, известный прежде всего как автор и проводник масштабной аграрной реформы.

  • Джон Кокрофт (1967) — британский физик, удостоенный Нобелевской премии за старт работы в области расщепления атомного ядра.

  • Клара Румянова (2004) — советская и российская актриса, чей неповторимый голос подарил жизнь персонажам любимых мультфильмов, став настоящим звуковым символом детства.

Теперь, задаваясь вопросом, какой сегодня день, можно уверенно сказать: 18 сентября — это дата, которая объединяет память и радость, историю и современность, светские и религиозные праздники.

Мы узнали, какие праздники отмечают 18 сентября, какие есть необычные поводы, какие события вошли в историю, а также кто родился и кто ушел из жизни в этот день. Таким образом, если вас интересует, какой сегодня праздник, то 18 сентября — это день, когда отмечают сразу множество значимых и интересных дат.

