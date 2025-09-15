Празднование Дня города в Москве
В США могут объявить ЧП из-за полицейских и мигрантов-нелегалов

Трамп заявил, что объявит ЧП в США из-за отказа ICE сотрудничать с полицией

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил объявить чрезвычайное положение в стране. Поводом для такого заявления послужило решение мэра Вашингтона Мюриэль Боузер о прекращении сотрудничества с Иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) в вопросах, связанных с нелегальной миграцией.

Я объявлю чрезвычайное положение и прибегну к федерализации, если будет необходимо, — подчеркнул американский лидер.

Трамп отметил, что под его руководством федеральное правительство вмешалось в «полный криминальный беспорядок», царивший в Вашингтоне. По его словам, за короткий срок округ Колумбия превратился из одного из самых опасных городов мира в один из самых безопасных, где преступность практически исчезла впервые за десятилетия.

Однако, как отметил Трамп, теперь под давлением «радикальных левых демократов» мэр Боузер, которая, по его мнению, годами возглавляла «жестокий преступный захват» столицы, уведомила федеральное правительство о прекращении сотрудничества департамента полиции Вашингтона с ICE в вопросах выдворения и переселения опасных нелегальных иммигрантов.

Президент США заявил, что не может позволить такому развитию событий произойти, поскольку это незамедлительно приведет к возвращению преступности. Он обратился к жителям и бизнесу Вашингтона, заверив их в своей поддержке и пообещав не допустить сложившейся ситуации.

Ранее Трамп сообщил о нелегальном мигранте с Кубы, который совершил жестокое убийство в Далласе. Глава США уточнил, что мужчину обезглавили на глазах его жены и сына.

