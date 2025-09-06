Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 08:00

Бабушка придумала суперский пирог-чизбургер! Внуки теперь не хотят фастфуд

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бабушка придумала и испекла суперский пирог-чизбургер! Внуки теперь не хотят фастфуд! Необычное сочетание сочной мясной начинки, хрустящих огурцов и расплавленного сыра в нежном дрожжевом тесте. Настоящий праздник вкуса для любителей бургеров!

Ингредиенты

  • Мука — 380 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Сухие дрожжи — 1 ч. л.
  • Подсолнечное масло — 20 г
  • Тёплая вода — 230 мл
  • Мясной фарш — 800 г
  • Кетчуп — 150 г
  • Лук — 1 шт.
  • Маринованные огурцы — 4 шт.
  • Сыр — 8 ломтиков
  • Яйцо — 1 шт.
  • Кунжут — для посыпки
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Смешиваем муку с дрожжами, солью и сахаром, добавляем масло и воду, замешиваем мягкое тесто. Оставляем подходить на 1 час. Фарш обжариваем с луком, солим и перчим. Раскатываем тесто, выкладываем на противень.
  2. Распределяем кетчуп, затем фарш, сверху — ломтики огурцов и сыра. Края теста заворачиваем. Смазываем яйцом, посыпаем кунжутом. Выпекаем при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили чумовой пирог из слив на йогурте! Проще простого, а вкус как в кофейне.

пироги
бургеры
простой рецепт
фастфуд
Ольга Шмырева
О. Шмырева
