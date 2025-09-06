Бабушка придумала суперский пирог-чизбургер! Внуки теперь не хотят фастфуд

Бабушка придумала и испекла суперский пирог-чизбургер! Внуки теперь не хотят фастфуд! Необычное сочетание сочной мясной начинки, хрустящих огурцов и расплавленного сыра в нежном дрожжевом тесте. Настоящий праздник вкуса для любителей бургеров!

Ингредиенты

Мука — 380 г

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Сухие дрожжи — 1 ч. л.

Подсолнечное масло — 20 г

Тёплая вода — 230 мл

Мясной фарш — 800 г

Кетчуп — 150 г

Лук — 1 шт.

Маринованные огурцы — 4 шт.

Сыр — 8 ломтиков

Яйцо — 1 шт.

Кунжут — для посыпки

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Смешиваем муку с дрожжами, солью и сахаром, добавляем масло и воду, замешиваем мягкое тесто. Оставляем подходить на 1 час. Фарш обжариваем с луком, солим и перчим. Раскатываем тесто, выкладываем на противень. Распределяем кетчуп, затем фарш, сверху — ломтики огурцов и сыра. Края теста заворачиваем. Смазываем яйцом, посыпаем кунжутом. Выпекаем при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.

