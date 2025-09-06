Бабушка придумала суперский пирог-чизбургер! Внуки теперь не хотят фастфуд

Бабушка придумала и испекла суперский пирог-чизбургер! Внуки теперь не хотят фастфуд! Необычное сочетание сочной мясной начинки, хрустящих огурцов и расплавленного сыра в нежном дрожжевом тесте. Настоящий праздник вкуса для любителей бургеров!
Ингредиенты
- Мука — 380 г
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Сухие дрожжи — 1 ч. л.
- Подсолнечное масло — 20 г
- Тёплая вода — 230 мл
- Мясной фарш — 800 г
- Кетчуп — 150 г
- Лук — 1 шт.
- Маринованные огурцы — 4 шт.
- Сыр — 8 ломтиков
- Яйцо — 1 шт.
- Кунжут — для посыпки
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Смешиваем муку с дрожжами, солью и сахаром, добавляем масло и воду, замешиваем мягкое тесто. Оставляем подходить на 1 час. Фарш обжариваем с луком, солим и перчим. Раскатываем тесто, выкладываем на противень.
- Распределяем кетчуп, затем фарш, сверху — ломтики огурцов и сыра. Края теста заворачиваем. Смазываем яйцом, посыпаем кунжутом. Выпекаем при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки.
Ранее мы готовили чумовой пирог из слив на йогурте! Проще простого, а вкус как в кофейне.