Такую сдобную плетенку называют «бабка»: воздушная косичка с шоколадной пастой

Эта воздушная косичка с шоколадной пастой — прекрасный вариант для воскресного завтрака или чаепития с семьей. Такую сдобную плетенку в Америке называют «бабка», но она популярна во всем мире.

Вкус этой выпечки — невероятно нежный: воздушное сдобное тесто с маслянистыми нотами идеально сочетается с текучей шоколадной начинкой.

Рецепт: для теста вам понадобится: 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сахара, 2 яйца, 100 г сливочного масла, 10 г сухих дрожжей, щепотка соли. Замесите тесто и дайте ему подойти в теплом месте 1–1,5 часа. Для начинки используйте 200–250 г шоколадной пасты. Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 1 см, равномерно распределите шоколадную пасту. Сверните пласт в плотный рулет, разрежьте его вдоль на три полосы, не дорезая до конца у основания, и заплетите косу. Дайте плетенке расстояться 20–30 минут, смажьте взбитым желтком и выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета.

Плетенка хороша как теплой, так и полностью остывшей, а ее аппетитный вид и божественный аромат ванили и шоколада никого не оставят равнодушным.

