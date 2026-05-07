Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 мая 2026 года

До конца 2026 года остается 238 дней. Подходит к концу посев овса. Студенты радиофаков отмечают свой самый главный праздник. Рассказываем, чем еще примечательна дата 7 мая 2026 года: какой праздник приходится на этот день, какие обычаи и приметы с ним связаны, кто стал именинником.

День радио — праздник 7 мая

7 мая (по григорианскому календарю) 1895 года Александр Попов посетил встречу Русского физико-химического общества. Он представил доклад «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям». Тогда же он продемонстрировал прибор, способный считывать и записывать электромагнитные колебания. Этим прибором было радио — аппарат беспроводной передачи информации, сегодня используемый в СМИ, медицине, на военном поприще и во многих других сферах деятельности.

Репродукция рисунка неизвестного художника с изображением изобретателя радио Александра Попова Фото: РИА Новости

В память об этом событии был учрежден праздник 7 мая — День радио. В отличие от Всемирного дня радио (13 февраля), его отмечают не повсеместно, а только в ряде стран: России, Белоруссии, Таджикистане и некоторых других. Официальный статус он получил только в 1980 году, но отмечать его начали намного раньше. Уже во втором десятилетии XX века в годовщину изобретения радио принялись проводить торжественные ивенты. Тогда же, кстати, зародилась концепция «праздника радистов». Ее сформулировал ученик и соратник Попова — Алексей Петровский.

В первую очередь праздник 7 мая отмечают студенты и преподаватели радиофизических факультетов, инженеры, изобретатели. Они устраивают концерты, заседания студенческих клубов и даже праздничные шествия. Не остаются в стороне и радиолюбители.

7 мая — День радио Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересно, что на День радио приходится еще один праздник 7 мая в России, а именно — День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России. Он также приурочен к годовщине выступления Попова. Его справляют служащие и ветераны флота, чья деятельность сопряжена с использованием радиотехники.

7 мая — день создания Вооруженных сил России

На этом праздники 7 мая 2026 года не заканчиваются. На эту же дату приходится день создания ВС РФ. Он приурочен к годовщине подписания указа, согласно которому в России появились вооруженные силы, в 1992 году. К тому времени численность ВС составляла около 2,5 миллиона человек. Впоследствии это число не раз сокращалось и дошло до миллиона (не считая гражданский персонал). Но с недавних пор оно снова начало расти.

Современные российские ВС делятся на 3 вида:

7 мая — День создания Вооруженных сил России Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В их число входят войска ПВО и связи, мотострелковые и танковые войска, надводные и подводные силы, разведывательные соединения и многие другие подразделения. У всех из них имеются свои собственные профессиональные праздники. Например, служащих военно-морского флота чествуют в последнее воскресенье июля, представителей мотострелковых войск — в 3-е воскресенье июня и так далее.

Другие праздники 7 мая 2026 года

Но и это не все праздники 7 мая. В 2026 году в этот день отмечается Международный день планетариев. Ранее его справляли в середине марта. Но по решению Международного планетарного общества ивент перенесли на май. Теперь он приурочен к годовщине открытия первого проекционного планетария. Тот начал работу 101 год назад, 7 мая 1925 года, в Германии. В честь праздника любители космоса могут посетить тематические научно-познавательные лекции.

7 мая — Международный день планетариев Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

И еще пара слов о торжественных мероприятиях 7 мая. Какой праздник отмечают в разных уголках света? Вот только несколько примеров. 7 мая — это:

День защитника Отечества в Казахстане;

День весны в Дании;

День инженера в Бангладеш;

День человека моря в Португалии.

Евсеев день — праздник 7 мая в России

Переходим к народным поверьям. В России 7 мая праздник Евсеев день. Церковь вспоминает никомидийского мученика Евсевия. Он числится среди жертв великого гонения на христиан, пришедшегося на IV век нашей эры, на время правления римских императоров Диоклетиана и Галерия. (Интересно, что к никомидийским мученикам относится и Георгий Победоносец, которого поминают днем ранее — 6 мая).

В народе имя Евсевий сократилось до Евсея, а майский праздник стали называть Евсеевым днем. По традиции к этому дню завершали посев овса. Тем, кто затянул посевные работы, грозил неурожай: за Евсеем обычно следуют морозы.

7 мая — Евсеев день Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще одна «овсяная» традиция этого дня — приготовление еды с добавлением овса. Это могут быть блины на овсяной муке (но ни в коем случае не на пшеничной и не на ржаной — плохая примета). Основным блюдом станут овсяная каша или овсяный суп (сегодня кажущийся экзотическим). А лакомством послужит овсяное печенье.

Приметы на 7 мая: что можно и нельзя делать

По поверью, в Евсеев день человека одолевает апатия. Поддаваться ей нельзя. Это якобы чревато проблемами со здоровьем, да и сама меланхолия грозит затянуться. В народе считали, что для развеивания печали достаточно умывания святой водой.

Если говорить о запретах, то 7 мая 2026 года нельзя:

ревновать и спорить с партнером — отношения разладятся;

совершать злые поступки, строить козни — беды вернутся к тому, кто их учинил;

посещать маникюрные салоны, парикмахерские, салоны красоты — испортится здоровье;

разбрасывать вещи — в личной жизни начнутся неурядицы;

точить ножи — чревато ссорой с домашними;

пересказывать сны — к беде;

надевать или дарить льняные и шерстяные вещи — к несчастью.

Приметы на 7 мая Фото: Shutterstock/FOTODOM

С Евсеевым днем связано немало погодных и природных примет. Так, стаи проснувшихся комаров сулят богатый урожай овса. Если облака висят низко, то скоро придет гроза. А золотистый закат, напротив, сулит устойчивую ясную погоду.

Интересные факты о 7 мая

7 мая — годовщина многих исторических событий. В их числе:

1755 — торжественное открытие Московского университета (МГУ);

1824 — премьера Девятой симфонии Людвига ван Бетховена;

1875 — обмен территориями между Россией и Японией: России передан Сахалин, Японии — Курильские острова;

1940 — присвоение имени Михаила Ломоносова московскому университету;

1945 — подписание акта о капитуляции германских ВС;

1946 — основание японской компании Sony;

1999 — премьера научно-фантастического боевика «Пятый элемент»;

2000 — первая инаугурация Владимира Путина.

Инаугурация президента РФ Владимира Владимировича Путина. Большой Кремлевский дворец 2000 год Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Именинники 7 мая

Напоследок откроем святцы. 7 мая отмечают день ангела:

Елизавета;

Евсей;

Николай;

Валентин;

Леонтий;

Савва;

Сергей;

Иннокентий;

Лука;

Фома.

Мы выяснили, какой праздник выпадает на 7 мая 2026 года. Между столь непохожими сферами, как радиотехника и сельское хозяйство, внезапно обнаруживается связь.

