Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 февраля 2026 года

26 февраля — 57-й день года согласно григорианскому календарю. 2027 год наступит через 308 дней. В России верующие поминают святого Мартиниана. День посвящают генеральной уборке. Одновременно в эту дату свой профессиональный праздник отмечают мойщики окон. Также 26 февраля в обиход было введено слово «микроб», а те, кто устал от зимы, начинают искать нору, где спит лето. Узнаем, какие еще важные события произошли в этот день.

Какой церковный праздник отмечают 26 февраля

26 февраля — праздник в память о преподобном Мартиниане. В православной традиции — Мартыне. С ним связан ряд различных поверий и примет. Так, поскольку святой Мартын считается покровителем семьи и хранителем верности супругов, в этот день необходимо уделить время наведению уюта в доме. Забота о семейном гнездышке, как считалось, принесет свои плоды, и семья станет более дружной и крепкой.

Еще одно поверье гласит, что на день святого Мартына тем, у кого плохое зрение, нужно вечером выйти на улицу и вслух называть звезды. Каждая названная звезда, как считается, начинает светить ярче, человек лучше ее видит, и его глаза становятся зорче. Кроме того, считается, что на Мартынов день лучше всего снимать сглаз и порчу, наведенные завистливыми и злыми людьми.

Какие праздники отмечают 26 февраля в мире

На этот день приходится еще ряд праздников:

День мойщиков окон

Международный день тех, кто никуда не спешит

День, когда начинают искать нору, где зимует лето

День фисташек

День сказочников

Отмечать все эти праздники может каждый из нас, ведь все мы когда-нибудь в жизни мыли окна, ели фисташки, рассказывали сказки и небылицы, ждали лета и даже никуда не торопились.

26 февраля 2026 года: о чем будем вспоминать в этот день

На 26 февраля приходятся следующие памятные даты из мировой истории:

1712 год — царь Петр I издал указ о создании казенной оружейной фабрики в Туле. Позднее на ее базе был организован Тульский оружейный завод.

1714 год — по распоряжению Петра I дворянам, которые не прошли службу в гвардии в качестве рядовых, запрещалось присваивать офицерские чины.

1794 год — на основании декрета французского Конвента все имущество врагов революции подлежало конфискации в пользу государственной казны.

1815 год — экс-император Франции Наполеон I Бонапарт смог совершить побег из ссылки на Эльбе.

1832 год — в Польском царстве Конституция была заменена Правилами управления, а также были упразднены государственная армия и сейм. Польша стала одной из частей Российской империи.

1848 год — в ходе Французской революции были отменены дворянские титулы.

1878 год — появление термина «микроб». Его придумал французский филолог Эмиль Литтре как более удобное название микроорганизмов.

1886 год — в Горловке на заводе по переработке киновари «Товарищество ртутного производства А. Ауэрбаха и Ко» выпущена первая партия ртути.

1917 год — в Петрограде произошел роспуск Государственной думы. На улицах строятся баррикады, проходят стачки, начинаются беспорядки. Войска перешли на сторону оппозиции.

1917 год — в Нью-Йорке на звукозаписывающей фирме Victor участники группы Original Dixieland Jass Band записали первую виниловую пластинку с джазовой музыкой.

1919 год — на юго-западе США создан национальный парк «Гранд-Каньон».

1925 год — Япония и СССР установили дипломатические отношения.

1935 год — британский физик и инженер Роберт Уотсон-Уотт успешно испытал свое изобретение, которое позволяло обнаруживать самолеты до того, как будет услышан звук их моторов. Устройство было названо радар.

1954 год — в Америке в процессе типографской печати впервые успешно применили фотонаборную машину.

1955 год — в США летчик Джордж Смит впервые в мировой истории успешно катапультировался из самолета, летевшего быстрее скорости звука.

1990 год — Советский Союз начал выводить войска из Чехословакии.

В этот день родились такие известные личности, как:

1796 год — российский адмирал, исследователь Арктики Петр Анжу.

1802 год — писатель, политический деятель, борец за отмену смертной казни во Франции, автор исторических произведений «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные», «Человек, который смеется» Виктор Гюго.

1829 год — американский бизнесмен, изобретатель джинсов, основатель компании Levi Strauss & Co. Ливай Страусс.

1852 год — американский медик, популяризатор здорового образа жизни Джон Харви Келлог.

1855 год — русский зоолог, автор работ по анатомии круглых червей, насекомых, муравьев и веерокрылых, страусов и диких баранов Николай Насонов.

1858 год — медик, основатель московской школы психиатрии Владимир Сербский.

1869 год — революционерка, последователь и супруга Владимира Ленина, создатель системы советского образования и идеолог воспитания молодежи Надежда Крупская.

1902 год — советский спортсмен, создатель московского «Спартака» Николай Старостин.

1908 год — работник советского торгового флота, первая в мире женщина — капитан дальнего плавания Анна Щетинина.

1920 год — советский композитор, автор опер, оперетт, сюит, а также создатель музыки к более чем 100 кинолентам и мультфильмам Михаил Меерович.

1928 год — израильский политик Ариэль Шарон.

1941 год — советский киноактер, сыгравший яркие роли в фильмах и сериалах «Иваново детство», «Три плюс два», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Рожденная революцией», «Долгая дорога в дюнах», Евгений Жариков.

1954 год — турецкий политик, президент страны с 2014 года Реджеп Тайип Эрдоган.

1964 год — американский мастер боевых искусств, актер Марк Дакаскос.

Кроме того, в этот день покинули мир:

1834 год — немецкий типограф, изобретший литографию, Иоганн Алоиз Зенефельдер.

1903 год — американский врач и инженер, автор патентов на приспособления для усовершенствования функций туалетов и велосипедов, способов паровой очистки сырой шерсти и применения пневматики Ричард Джордан Гатлинг.

1944 год — российский экономист, последователь марксизма, историк Петр Струве.

1998 год — автор научно-популярных кинофильмов киностудии Уолта Диснея художник-мультипликатор Джеймс Элгар.

2005 год — американский программист, создатель персонального компьютера Macintosh Джеф Раскин.

