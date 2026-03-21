Приметы 21 марта — весенний солнцеворот: день вербы и прилета жаворонков

В народном календаре 21 марта — это Вербоносица. Название говорит само за себя: в этот день полагалось приносить в дом веточки распустившейся вербы. В 2026 году праздник следует сразу за астрономическим равноденствием, поэтому энергия обновления и «солнцеворота», когда день окончательно побеждает ночь, все еще на пике. Наши предки верили, что верба в этот день обладает особой магической силой — она способна изгнать из дома тяжелую зимнюю энергетику и вымести болезни.
Погодные приметы на 21 марта
Этот день считался точным индикатором того, насколько быстро наступит настоящее тепло и каким будет предстоящее лето.
Если облака плывут по небу высоко и очень быстро — погода в ближайшие недели будет радовать теплом и отсутствием дождей.
Метель и снег на полях ложится волнами — к хорошему урожаю хлеба и овощей.
Если на Вербоносицу ударил мороз — значит, зима еще вернется и весна будет затяжной.
Верба распустилась, но не зацвела — весна будет долгой.
Сильный туман с утра — к скорому потеплению, но сырому июню.
Слышен первый весенний гром — весна будет прохладной, а лето — ветреным.
Погодные приметы: конец марта 2026 года
Приметы о птицах и природе 21 марта
Если к этому дню прилетели жаворонки — весна пришла окончательно. Если же первыми вернулись зяблики — впереди еще будут заморозки.
Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным. Если на теневой — жди сильной жары.
Увидеть стаю перелетных птиц в небе — к удачному и сытому году для всей семьи.
Что можно и нужно делать 21 марта
Принести вербу в дом. Считалось, что веточки вербы, поставленные на видном месте, очищают пространство от ссор и негатива. А если легонько похлопать вербой домочадцев, это прибавит им здоровья.
Печь «жаворонков». Традиция велит готовить постное печенье в виде птиц с глазками-изюминками. Его давали детям, чтобы те «закликали» весну.
Заниматься планированием. Поскольку это время нового природного цикла, 21 марта — идеальный момент для того, чтобы прописать цели и мечты на бумаге.
Помогать нуждающимся. Любое проявление доброты в день солнцеворота возвращается в десятикратном размере.
Проводить время с семьей. Вечер на Вербоносицу лучше провести в кругу близких, делясь планами на лето.
Что можно и нельзя делать по приметам
Что нельзя делать 21 марта
Начинать серьезные дела и подписывать важные бумаги. Все важные проекты лучше отложить на пару дней.
Злиться и ссориться. Любой конфликт, затеянный в этот день, может «прорасти» глубокой обидой, которую будет сложно забыть.
Ломать вербу просто так. Срезать ветки можно было только для дома и обрядов. Тот, кто ломал вербу ради забавы или наживы, рисковал лишиться защиты святых покровителей.
Сажать вербу в своем огороде. Считалось, что это приносит несчастье хозяину дома.
Думать о плохом вечером. После заката на солнцеворот мысли обладают особой силой. Если рисовать в воображении картины неудач, они могут воплотиться в жизнь.
Почетные и престижные профессии в СССР: вспоминаем, кто хорошо зарабатывал в прошлом.