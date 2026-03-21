21 марта 2026 в 00:05

Приметы 21 марта — весенний солнцеворот: день вербы и прилета жаворонков

Фото: Eduard Kislinsky/Russian Look/Global Look Press
В народном календаре 21 марта — это Вербоносица. Название говорит само за себя: в этот день полагалось приносить в дом веточки распустившейся вербы. В 2026 году праздник следует сразу за астрономическим равноденствием, поэтому энергия обновления и «солнцеворота», когда день окончательно побеждает ночь, все еще на пике. Наши предки верили, что верба в этот день обладает особой магической силой — она способна изгнать из дома тяжелую зимнюю энергетику и вымести болезни.

Погодные приметы на 21 марта

Этот день считался точным индикатором того, насколько быстро наступит настоящее тепло и каким будет предстоящее лето.

  • Если облака плывут по небу высоко и очень быстро — погода в ближайшие недели будет радовать теплом и отсутствием дождей.

  • Метель и снег на полях ложится волнами — к хорошему урожаю хлеба и овощей.

  • Если на Вербоносицу ударил мороз — значит, зима еще вернется и весна будет затяжной.

  • Верба распустилась, но не зацвела — весна будет долгой.

  • Сильный туман с утра — к скорому потеплению, но сырому июню.

  • Слышен первый весенний гром — весна будет прохладной, а лето — ветреным.

Погодные приметы: конец марта 2026 года Погодные приметы: конец марта 2026 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приметы о птицах и природе 21 марта

  • Если к этому дню прилетели жаворонки — весна пришла окончательно. Если же первыми вернулись зяблики — впереди еще будут заморозки.

  • Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным. Если на теневой — жди сильной жары.

  • Увидеть стаю перелетных птиц в небе — к удачному и сытому году для всей семьи.

Что можно и нужно делать 21 марта

  • Принести вербу в дом. Считалось, что веточки вербы, поставленные на видном месте, очищают пространство от ссор и негатива. А если легонько похлопать вербой домочадцев, это прибавит им здоровья.

  • Печь «жаворонков». Традиция велит готовить постное печенье в виде птиц с глазками-изюминками. Его давали детям, чтобы те «закликали» весну.

  • Заниматься планированием. Поскольку это время нового природного цикла, 21 марта — идеальный момент для того, чтобы прописать цели и мечты на бумаге.

  • Помогать нуждающимся. Любое проявление доброты в день солнцеворота возвращается в десятикратном размере.

  • Проводить время с семьей. Вечер на Вербоносицу лучше провести в кругу близких, делясь планами на лето.

Что можно и нельзя делать по приметам Что можно и нельзя делать по приметам Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что нельзя делать 21 марта

  • Начинать серьезные дела и подписывать важные бумаги. Все важные проекты лучше отложить на пару дней.

  • Злиться и ссориться. Любой конфликт, затеянный в этот день, может «прорасти» глубокой обидой, которую будет сложно забыть.

  • Ломать вербу просто так. Срезать ветки можно было только для дома и обрядов. Тот, кто ломал вербу ради забавы или наживы, рисковал лишиться защиты святых покровителей.

  • Сажать вербу в своем огороде. Считалось, что это приносит несчастье хозяину дома.

  • Думать о плохом вечером. После заката на солнцеворот мысли обладают особой силой. Если рисовать в воображении картины неудач, они могут воплотиться в жизнь.

Почетные и престижные профессии в СССР: вспоминаем, кто хорошо зарабатывал в прошлом.

Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп высказался о сворачивании военных усилий на Ближнем Востоке
Что мешает Трампу дожить до 200 лет
Раскрыто смертельное влияние на человека у одного популярного продукта
«Злоупотребляют доверием»: в Иране озвучили вывод по поводу действий США
«Фигура исторического масштаба»: в Госдуме раскрыли секрет успеха Лаврова
Самолет Ан-2 потерпел аварию под Волгоградом
Главный джентльмен российской дипломатии: правила жизни Сергея Лаврова
Самый популярный дипломат РФ. Сергею Лаврову — 76, лучшие фото главы МИД
В рядах ВСУ начались массовые смерти при странных обстоятельствах
ВСУ получили приказ экономить на погибших солдатах
Ирак объявил форс-мажор на месторождениях иностранных компаний
Над Россией сбили почти 70 БПЛА за три часа
Два российских аэропорта временно закрылись
Трамп отрекся от прекращения огня в конфликте с Ираном
«Тяжкое преступление»: Орбан рассказал о том, что натворил Зеленский
Трамп сообщил о почти ежедневных переговорах по урегулированию на Украине
В Прибалтике «отменили» артиста из-за исполнения известной русской песни
Молдавия решила выйти из Устава СНГ
Мощный пожар на строительном рынке в Подмосковье удалось ликвидировать
Орбан против «четвертого рейха». Раскол ЕС грядет: что это значит для РФ
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Общество

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

