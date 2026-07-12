Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 июля 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 июля 2026 года

12 июля — 193-й день 2026 года — стал важным для христиан, которые вспоминают в эту дату апостолов Петра и Павла. Как этот день проводили крестьяне много лет назад? Какой праздник 12 июля 2026 года справляют бортпроводники и фотографы? Как связаны народные песни и люди с разноцветными глазами? Читайте об этом и многом другом в нашем материале. Рассказываем, кого поздравить с днем ангела и что сулят приметы.

День фотографа, разноцветных глаз и бортпроводника — праздники 12 июля 2026 года

День бортпроводника по всему свету справляют 12 июля. Праздник посвящен людям, которые работают в авиации и обеспечивают комфорт и удобство пассажиров в полетах. Бортпроводники выполняют много задач: знакомят пассажиров с правилами безопасности, обслуживают их, помогают в экстренных ситуациях.

Чтобы поддержать людей с глазами различных цветов, активисты установили на 12 июля праздник разноцветных глаз. У людей такая особенность встречается очень редко. Над детьми с гетерохромией часто издеваются в школах. Поэтому, считают активисты, таким людям нужно свое торжество.

Еще в некоторых странах 12 июля 2026 года справляют День фотографа. Католики почитают святую I века Веронику. Она, как гласят легенды, помогает фотографам. Именно на эту дату установлен день памяти святой.

День фотографа: праздники 12 июля 2026 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздники 12 июля 2026 года в разных странах

В мире и России справляют 12 июля не один праздник. Вот что отмечают иностранцы 12 июля 2026 года:

Двенадцатое, или День оранжистов в Северной Ирландии, Шотландии и канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор — в память о победе в сражении при реке Бойн в 1690 году;

День фьордов в странах Скандинавии;

День рождения короля Тупоу VI в Королевстве Тонга;

День хиджаба и целомудрия в Иране — отмечается после Исламской революции;

День независимости в Сан-Томе и Принсипи и Кирибати.

12 июля — День хиджаба и целомудрия в Иране — отмечается после Исламской революции Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Православный праздник 12 июля — день Петра и Павла

12 июля в России вспоминают апостолов Петра и Павла. В эту дату много лет назад святые были казнены язычниками. А в 258 году в этот же день их мощи перенесли из первоначальных захоронений в катакомбы в Риме.

Петр и Павел — одни из самых почитаемых в мире христианских святых. Петр входил в 12 апостолов, был одним из 12 учеников самого Иисуса Христа. Легенды гласят, что будущий святой был очень вспыльчивым, порывистым человеком. После того как его учителя арестовали, Петр даже отрекся от Иисуса. Однако потом он покаялся и заслужил прощение. Сегодня его называют основателем церкви, первым папой.

Апостола Павла родители назвали Савл. Имя Павел он получил, когда обратил в христианство проконсула Кипра Сергия Павла. Сначала будущий святой был убежденным язычником, он даже участвовал в гонениях на христиан и издевательствах над Стефаном Первомучеником. Однажды Павел услышал голос, ослеп на три дня. Его исцелил христианин Анания. После этого язычник крестился. Он знаменит благодаря своим посланиям, которые вошли в Новый Завет.

Православный праздник 12 июля — день Петра и Павла Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приметы 12 июля: что в Петров день нельзя и можно делать

Петров день (другое название — Петры-Павлы) был в народе одним из самых важных во втором летнем месяце. В эту дату завершался Петров пост. Крестьяне устраивали богатые гулянья, накрывали стол, выставляли на него лучшие кушанья и приглашали друзей, близких, соседей и малоимущих. 12 июля проходили суды, крестьяне уплачивали налоги. В городах проходили традиционные ярмарки — их называли «петровские торги».

Среди интересных обрядов этого дня — обычай умываться ключевой водой. Еще поверья советовали встретить восход солнца: выйти на высокое место, разжечь костер и полюбоваться светилом. А рыбаки сегодня молились о хорошем улове апостолу Петру.

Приметы советуют в это торжество отложить уборку, не ругаться, не спорить, брать что-то в долг. А что легенды советуют делать в праздник 12 июля в России? Что говорят приметы:

пригласить гостей и приготовить любимые блюда;

купаться в водоемах или пойти в баню;

сделать что-то руками — вещь получится хорошей и долго прослужит;

пожертвовать милостыню, сделать доброе дело — святые отметят тех, кто сегодня не будет равнодушен к ближнему.

Приметы 12 июля: что в Петров день нельзя и можно делать Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

А теперь разберемся, какая погода будет в праздники 12 июля 2026 года. В этом нам помогут приметы:

ливень сегодня — июль и август тоже будут дождливыми;

дождь — к богатому урожаю;

кукушка не кукует в лесу — к ранней и морозной зиме, промозглой осени;

березы уже желтеют — к ранней осени и листопаду;

теплый дождь идет, вода после ливня в пруду не остыла — к счастью.

Интересные факты о 12 июля

На 12 июля в разные эпохи выпадали интересные исторические события. Какие? Разберемся в них с помощью учебников истории:

1561 — в Москве освятили храм Василия Блаженного;

1590 — Федор Туров и Григорий Засекин основали Саратов;

1806 — Наполеон создал Рейнский союз — объединение нескольких немецких государств;

1862 — в Америке учредили главную военную награду страны — медаль Почета;

1918 — Пабло Пикассо женился на русской балерине Ольге Хохловой;

1943 — в ходе Великой Отечественной войны состоялось одно из самых масштабных танковых сражений в истории — битва под Прохоровкой;

1962 — состоялось первое выступление группы The Rolling Stones;

1988 — Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджана;

1998 — на чемпионате мира впервые победила французская футбольная сборная;

2009 — в Литве должность президента первый раз в истории заняла женщина.

Интересные факты о 12 июля Фото: Lorenzo Carnero/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

12 июля появились на свет знаменитый римский полководец Цезарь, писатели Пабло Неруда, Исаак Бабель, героиня Великой Отечественной войны снайпер Людмила Павличенко, музыканты Кристин Макви, Валентина Толкунова, Валерий Кипелов, известный биатлонист Эмиль Хегле Свендсен.

Именины 12 июля

Это еще не все, что можно рассказать об 12 июля 2026 года. Не забудьте поздравить с днем ангела:

Павла;

Григория;

Иону;

Петра.

Из нашего материала вы узнали, какой праздник выпал на 12 июля 2026 года. Верующие вспоминают святых Петра и Павла. Свое торжество справляют бортпроводники, фотографы в Западной Европе и люди с глазами разных цветов. Поверья советуют как следует умыться сегодня и устроить праздничный ужин.

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