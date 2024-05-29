НДФЛ взлетит до 22%: кого коснется, станут ли зарплаты россиян меньше?

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Минфин подготовил и внес в правительство законопроект об изменениях в налоговой системе. В числе прочего он затронет налог на доходы физических лиц. В частности, ведомство предлагает новую шкалу ставок НДФЛ. Шкала будет прогрессивной, состоящей из пяти ступеней — от 13% до 22%. NEWS.ru рассказывает, с какой зарплаты придется платить повышенный НДФЛ и кого это не коснется.

Что известно о предложенной Минфином шкале НДФЛ

Министерство финансов разработало и внесло в правительство пакет поправок, включая законопроект об изменениях в налоговой системе. Он затронет основные виды прямых налогов, в том числе налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Предполагается, что нововведения будут приняты Госдумой в текущую весеннюю сессию, которая продлится до 5 августа, и вступят в силу 1 января 2025 года.

Итак, Минфин предлагается следующую прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц:

Для доходов от 2,4 до 5 млн рублей — 15%

От 5 до 20 млн рублей — 18%

От 20 до 50 млн рублей — 20%

Свыше 50 млн рублей — 22%

Как и сейчас, повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а только к сумме его превышения. Так, с базовых 2,4 млн рублей (до 200 тыс. рублей в месяц) по-прежнему будет взиматься 13%. При этом человек, зарабатывающий, к примеру, 250 тыс. рублей в месяц, дополнительно заплатит 1 тыс. рублей (или на 12 тыс. рублей больше за год с годового дохода в 3 млн рублей), а тот, чей доход составляет 400 тыс. рублей — 4 тыс. рублей (или 48 тыс. рублей дополнительно в год с годового дохода в 4,8 млн рублей).

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Кого коснутся нововведения

В России 64 млн плательщиков НДФЛ, изменение шкалы затронет около 2 млн из них (с доходом выше 2,4 млн рублей в год), или 3,2% трудоспособного населения, оценивают в Минфине. Как отмечают в ведомстве, предусмотренный порог в размере 200 тыс. рублей втрое превышает среднюю зарплату в стране (и это даже выше, чем средняя зарплата в Москве, где самые высокие зарплаты).

«Такой высокий порог с запасом учитывает доход не только отдельного человека, но и принимает во внимание его расходы на семью. Для работников с доходом ниже 200 тыс. рублей ставка НДФЛ сохраняется на действующем уровне в 13%», — говорится в материалах Минфина.

Какие предусмотрены исключения и льготы

Изменения не затронут участников спецоперации и самозанятых. В отношении доходов участников СВО будут действовать текущие ставки — 13% и 15% для дохода свыше 5 млн рублей в год. Что касается самозанятых, то Минфин здесь предлагает не менять налоговую привлекательность спецрежима. Порог в 2,4 млн руб. в год (до которого действует ставка 13%) совпадает с предельным доходом, который может в году иметь самозанятый. Напомним, налог на профессиональный доход 4–6% платится с дохода до 2,4 млн рублей.

Кроме того, предполагаются новые льготы для малоимущих семей. Так, семьи с детьми, имеющие доход не больше 1,5 регионального прожиточного минимума в месяц на человека, смогут получить «налоговый кешбэк» и фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6% (благодаря возврату 7%).

По расчетам Минфина, на льготу смогут претендовать около половины всех российских семей с двумя и более детьми. Исходя из прожиточного минимума 2025 года налоговый «кешбэк» могут получить родители с месячным доходом до 53 тыс. рублей, если оба работают, и не более 106 тыс. рублей, если работает только один.

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Что будет с налогом на вклады и дивиденды

В отношении НДФЛ на дивиденды действующая ставка сохраняется в размере 13% до суммы 2,4 млн рублей и увеличивается до 15% при превышении данного порога (а не 5 млн, как сейчас) без дальнейшей прогрессии. Те же правила и пороги действуют и для налога на процентный доход от депозитов, от реализации ценных бумаг и долей.

Безналоговая льгота при более чем пятилетнем владении ценными бумагами и долями прекратит свое действие, если доходы налогоплательщика за год превысят 50 млн рублей по соответствующей налоговой базе. Сейчас подоходным налогом облагается прибыль, полученная в результате продажи акций дороже, чем они были куплены.

Что будет с налогом с продажи недвижимости

НДФЛ с продажи недвижимости будут применять к чистому финансовому результату, а не ко всему доходу с продажи. Ставка налога составит 13% при сумме до 2,4 млн, 15% — свыше этой суммы. Сейчас ставка 15% не применяется, даже если сумма сделки превышает 5 млн рублей. Льгота в виде освобождения от налога доходов от продажи имущества физлица при соблюдении минимальных сроков владения (пять лет, для отдельных категорий граждан — три года) сохранится вне зависимости от размеров доходов налогоплательщика.

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На что пойдут налоги

По расчетам Минфина, повышение налогов принесет российскому бюджету около 2,6 трлн рублей в 2025 году. Из них введение прогрессивной шкалы НДФЛ даст казне дополнительные 533 млрд рублей. При этом больше половины обеспечит повышение налога на прибыль организаций с 20% до 25% — примерно 1,6 трлн рублей.

Деньги пойдут на социально-экономическое развитие, в том числе на финансирование новых нацпроектов «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры».

Государство увеличит вложения в инфраструктуру, в строительство жилья, дороги, финансирование мер поддержки бизнеса, развития наукоемких отраслей и сферы высоких технологий, направит деньги на развитие проектов технологического суверенитета, говорится в материалах Минфина.

Как эксперты оценивают эти изменения

Налоговый консультант старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и налогообложения Университета «Синергия» Егор Конищев напоминает NEWS.ru, что при ведении НДФЛ в 1991 году максимальная ставка составляла до 60%, а в периоды с 1992 по 1999 год держалась на уровне от 12% до 30%, и лишь начиная с 2001 года перешла в плоскую шкалу 13%, которая действовала на протяжении 20 лет. В этом смысле прогрессивная шкала, предложенная Минфином, является возвращением к «истокам» налоговой политики в отношении НДФЛ «в связи с глобальной экономической ситуацией», говорит он.

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«При этом максимальная ставка в размере 22% превышает „среднюю“ периода 90-х годов только на 2%. Это говорит о том, что законодатель предпочел более аккуратно подойти к тяжести налогообложения, нежели в 90-х годах», — рассуждает Конищев.

По мнению экономиста, автора Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, глобального влияния на доходы людей новые ставки НДФЛ вряд ли окажут. «Даже при такой шкале налогообложение физлиц останется очень лояльным по сравнению с другими странами. В ряде европейских стран НДФЛ более 50%», — отмечает собеседник NEWS.ru. К тому же проценты будут начисляться «нахлестом» — если годовая зарплата сотрудника составит 3 млн рублей, то 15% он заплатит только с 600 тыс., указывает он.

Предложение по возврату НДФЛ для семей с низким доходом эксперт называет правильным. По его словам, количество домохозяйств, которые смогут воспользоваться «кешбэком», составит десятки, если не сотни тысяч. Например, средняя зарплата в Ивановской области чуть ниже 44 тыс. рублей, следовательно, семья из четырех человек с двумя работающими родителями со средней зарплатой по региону подпадет под эту льготу, считает Кричевский.

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