Тайна убийства священника, террористы-мажоры: что творится в Дербенте

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23 июня в Махачкале и Дербенте две группы боевиков напали на местные церкви и синагоги. В результате терактов погибли 20 человек. В Дербенте одной из жертв террористов стал настоятель единственного в городе православного храма. На прощание со священником пришли сотни горожан, в том числе представители других конфессий. Корреспондент NEWS.ru посетил Дербент и узнал, как сегодня живет старейший город республики после трагедии.

Как прошло прощание с погибшим в теракте священником

Единственный православный храм в Дербенте — церковь Покрова Пресвятой Богородицы — располагается на улице Ленина. Спустя несколько дней после атаки террористов у здания дежурят полицейские, сотрудники ФСБ и ОМОНа, установлены ограждения и арочные металлодетекторы. За ними припаркован автозак Росгвардии. Местные жители предположили, что усиление безопасности у церкви может быть связано с новостями о вероятном повторном теракте в Махачкале. Информация о новой атаке не подтвердилась.

26 июня в храме состоялось прощание с протоиереем Николаем Котельниковым, убитым боевиками. Сотни верующих разных конфессий пришли проводить его в последний путь. «Он (отец Николай. — NEWS.ru) со своей семьей переехал к нам из Ставрополя. Купил домик рядом с нами. Он был добрым и очень отзывчивым человеком. Тогда у меня сын родился, а отец Николай его крестил. Сыну уже 45 лет», — рассказали NEWS.ru прихожанки.

Местные жители с теплом отзывались о настоятеле церкви Покрова Пресвятой Богородицы. На похоронах также присутствовали представители власти: исполняющий обязанности главы города Ахмед Кулиев, заммэра Видади Зейналов, министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, депутат Госдумы Хизри Абакаров и другие.

«Наша первая встреча произошла, когда я только приступил к исполнению обязанностей главы города Дербента. Тогда в храм привезли благодатный огонь. Я не знал процедуру, но отец Николай меня проводил, подсказывал. И вот с этого началось наше очень близкое общение, переросшее в дружбу», — рассказал NEWS.ru Муслимов.

Прощание со священником длилось около трех часов. Гроб выносили из церкви под аккомпанемент оркестра внутренних войск. По настоянию архиепископа махачкалинского и грозненского Варлаама, Котельникова похоронили у стен храма — сразу за алтарем.

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС Церемония прощания с погибшим при теракте священником в Дербенте

Что осталось от сгоревшей синагоги в Дербенте

Примерно через километр от церкви Покрова Пресвятой Богородицы, в конце улицы Таги-Заде, расположена синагога Келе-Нумаз, на которую также напали боевики. Сейчас здание обнесено заградительной лентой и рядом с ним дежурят пара патрульных.

По словам представителя еврейской общины в Дербенте, синагога сильно пострадала во время атаки: огонь уничтожил священные тексты, выгорели молельный зал, помещение детского сада, комната для собраний и банкетный зал. Только музей на цокольном этаже остался фактически невредимым. 23 июня внутри никого не было, за исключением двух охранников — оба погибли в теракте.

«Я высадил людей, вышел из машины. Смотрю — стрельба. Началась беготня. Один милиционер вниз бежит — и упал. Второй в сторону моей машины бежит. Одна сторона у него была вся в кровы. Он говорит: „Помогите, помогите!“ Мы его в машину посадили и в больницу отвезли», — рассказал NEWS.ru Аслан, водитель маршрутки, который в момент теракта был рядом.

По словам собеседника, в городе нормальные отношения между евреями и мусульманами. Один из прихожан синагоги по имени Валерий считает, что атака боевиков не связана с «национальной [религиозной] почвой». «Если бы хотели разжечь рознь, [террористы] подобрали бы время, когда идет молитва и внутри много людей. Это легко узнать», — рассуждает местный житель.

Фото: Низами Гаджибалаев/ТАСС Обстановка в Дербенте

Что сказал следователь, работавший в день теракта в Дербенте

Следователь по особо важным делам Дербентского отдела СК Амин Абасов, работавший 23 июня, рассказал NEWS.ru, что террористы сначала подожгли синагогу, застрелили охранников, потом направились на LADA Granta к православной церкви.

«Я в тот вечер был недалеко. Слышу выстрелы, не понимаю. Звоню своим, а затем лечу в церковь. Там уже двое лежало: один мертвый, второй — еле живой. Я помог его на скорой отправить. В дом захожу, там дым, огонь — не пройти. Я вижу ногу человека, за нее хватаю и вытягиваю. Батюшка оказался», — рассказал правоохранитель.

В последнее время Котельников жил в доме при церкви. После инсульта он с трудом передвигался и не вел службы. Террористы кинули внутрь его жилья зажигательную смесь, священник попытался выбраться, но боевик выстрелил ему в голову и потом перерезал горло.

«Второй террорист направился в церковь. Около храма он увидел отца Михаила, зятя Котельникова, и собирался в него выстрелить, но пощадил, так как из окна воскресной школы выглянул мальчик и закричал: „Папа“», — рассказал NEWS.ru прихожанин Иван.

На похоронах одна из служительниц храма по имени Гуля рассказала, что в тот день они с воспитанниками воскресной школы собирались проводить занятия по танцам. «Я говорю: „Что-то жарко“. Как будто предчувствие [было] — [дети] не пришли. Так бы, конечно, было очень много жертв», — отметила женщина.

Абасов добавил, что машина террористов стояла заведенной у церкви. «Постреляли, а затем через черный ход перелезли. Там выходил случайный водитель, они его посадили, и с ним поехали. Полтора часа они крутились по городу, ждали пока уляжется шум, гам, а потом поехали обратно к синагоге», — добавил Абасов.

Сколько людей погибло при терактах в Дербенте

Когда следователь и его коллеги работали на месте теракта у синагоги, террористы наблюдали за ними из автомобиля. Когда боевики решили сделать намаз, захваченный ими случайный водитель открыл дверь и выбежал с криками: «Стреляйте».

«Началась перестрелка. Часа три, если не больше, шла. На какое-то время — минут на 20 — тихо стало. Мавлудин [Хидирнабиев] (начальник полиции города Дагестанские Огни. — NEWS.ru) рассказал: «Они, наверное, давно убежали». Я ему говорю: «Пуля попадет. У тебя семья, дети». Он все равно пошел проверить. Смотрю — попало… Он прям там и умер», — рассказал Абасов.

По его словам, когда завязалась стрельба, боевики отошли к спуску в подвал дома по адресу улица Таги-Заде, 75. Это пересечение с улицей Сальмана, где они снимали жилье. Сейчас на окнах и стенах расположенных там магазинов и кафе видны следы от пуль. После того как к убежищу террористов подъехал БТР, они были ликвидированы.

«Пострелял, одного на дороге убил, другого там же — поблизости», — подытожил следователь.

По данным Абасова, в результате теракта в Дербенте погибли десять человек, четверо из них — гражданские.

Фото: AP/ТАСС Контртеррористическая операция в Дагестане

После теракта на улицах Дербента сначала было тихо и мало людей. По словам местных, поток туристов в город снизился и таксисты жалуются на отсутствие заказов и упавшие тарифы. Пожилые женщины, сидящие на лавочках, рассказали NEWS.ru, что в регионе уже давно ничего подобного не было и представители конфессий мирно уживались друг с другом.

С 24 по 26 июня в республике был объявлен траур. Вечером 27-го на центральных улицах и набережной, в ресторанах и кафе начали появляться местные жители, а в парке имени Низами Гянджеви заработал музыкальный фонтан.

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