Следователь восстановил хронологию теракта в Дербенте СК РФ: боевики перед стрельбой в церкви подожгли синагогу в Дербенте

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Теракт в Дербенте

Боевики перед тем, как атаковать церковь в Дербенте Республики Дагестан, подожгли синагогу и убили двоих сторожей, рассказал для NEWS.ru следователь по особо важным делам Дербентского МСО СУ СК России Амин Абасов. После этого террористы сели в LADA Granta и двинулись дальше, добавил он.

Было так. Они подожгли синагогу, постреляли, убили двоих сторожей, затем сели в LADA Granta и поехали в церковь. Там свою Granta оставили заведенной, зашли в церковь, постреляли, а затем через черный ход перелезли, — отметил представитель ведомства.

Затем боевики захватили с собой случайного водителя и еще полтора часа ездили по Дербенту, дожидаясь, когда уляжется шум, обратил внимание Абасов. Через некоторое время злоумышленники решили вернуться к синагоге, где и завязалась продолжительная перестрелка с сотрудниками правоохранительных органов, констатировал он.

В какой-то момент они начинают делать намаз. Тогда их заложник дверь открыл и выбежал с криками: «Стреляйте». Вот и началась перестрелка. Часа три, если не больше, идет перестрелка, — заключил собеседник издания.

Ранее Абасов рассказал, что при операции по ликвидации боевиков в Дербенте в какой-то момент произошло небольшое затишье и начальник полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев решил проверить обстановку, в результате чего погиб. Потом приехал БТР и открыл огонь по нападающим, резюмировал следователь.