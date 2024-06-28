«Прям там и умер»: следователь раскрыл подробности теракта в Дербенте СК РФ: перестрелка с террористами в Дербенте длилась около трех часов

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Перестрелка во время антитеррористической операции в Дербенте длилась около трех часов, сказал корреспондентам NEWS.ru следователь по особо важным делам Дербентского МСО СУ СК России Амин Абасов во время осмотра места происшествия. По его словам, в какой-то момент произошло небольшое затишье, и начальник полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев решил проверить обстановку, в результате чего погиб.

Потом приехал БТР и открыл огонь по нападающим, отметил следователь. Оба террориста были застрелены на дороге, неподалеку друг от друга.

Часа три, если не больше, идет перестрелка. На какое-то время — минут на 20 — тихо стало. Мавлудин (Хидирнабиев; начальник полиции Дагестанских Огней. — NEWS.ru) говорит: «Они, наверное, давно убежали» Он пошел проверить. Я смотрю — попало <...> Он прям там и умер. Потом БТР приехал, он через их [террористов] позицию проехал, пострелял, одного на дороге убил, другого там же — поблизости, — уточнил собеседник издания.

Также Абасов заявил корреспонденту NEWS.ru, что перестрелка у синагоги в Дербенте, в результате которой удалось ликвидировать двоих террористов, началась после того, как они отвлеклись на намаз. Их заложник воспользовался ситуацией, выскочил и закричал силовикам: «Стреляйте!», после чего началась перестрелка, которая длилась более трех часов.

Ранее корреспондент NEWS.ru. сообщил, что памятник дружбе трех религий после теракта в Дербенте усыпали цветами. За день до этого на монументе стояли лишь лампады. На опубликованных кадрах можно увидеть, что граждане оставили на памятнике несколько букетов в память о жертвах нападения. Во всей Республике Дагестан объявлен траур.