«Обнял бабушку и погиб»: последние минуты убитого в Дербенте священника

Фото: NEWS.ru

Во время нападения террористов на православный храм в Дербенте погиб его настоятель протоиерей Николай Котельников. Корреспондент NEWS.ru побывал в Дагестане и записал воспоминания внука священника, поговорил с его родными, друзьями и прихожанами о том, что это был за человек, каким его запомнили люди разных конфессий.

«Забежали в дом и убили его»

Николай Котельников переехал в Дагестан со Ставрополья в 1980-е годы. Он служил в единственной православной церкви в Дербенте — храме Покрова Пресвятой Богородицы — четыре десятилетия. Благодаря ему с 2005 года в город начали привозить благодатный огонь.

Помимо службы в церкви, отец Николай преподавал в воскресной школе и был духовником Махачкалинской и Бакинской епархий. По словам одной из дочерей погибшего священника Ольги Лобовой, ее отца убили на глазах семьи в собственном доме, который стоит рядом с храмом.

«Два террориста забежали в храм, подожгли центральную икону. Затем начали беспорядочно стрелять, забежали в дом священника и убили его. Подожгли дом. Все видела моя мама. Я в это время с младшей дочкой была в магазине», — рассказала она.

Отцу Николаю было 66 лет, у него остались жена, трое детей и шестеро внуков. Все три дочки погибшего замужем за священниками, они живут в разных городах: Дербенте, Махачкале и Ставрополе. Два зятя отца Николая — отец Михаил и отец Сергий — служат в пострадавших от рук террористов соборах в Дербенте и Махачкале.

Супруга священника Валентина рассказала, что в последнее время он уже не служил, поскольку перенес инсульт и с трудом ходил. В Дербенте они жили 46 лет, местные жители уважали батюшку и никто не желал ему зла, уверена женщина.

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Котельникова орденом Мужества — «за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов».

Фото: NEWS.ru

«Бандит направил на мою бабушку пушку, и дедушка ее обнял»

Внук погибшего Николая Котельникова, сын отца Сергия, учится в церковно-приходской школе при Успенском соборе в Махачкале, где тоже произошел теракт. Мальчик рассказал NEWS.ru, что о смерти дедушки он узнал сразу после службы.

«После службы папе позвонила мама, сказала, что дедушку убили. Папа сразу побледнел, и где-то через пять минут началось все это [нападение]. Папа увидел взрывы, услышал выстрелы. Охранникам говорит: „Закройте двери“. Они не закрыли. Пытались отбиться самостоятельно», — говорит внук Николая Котельникова.

Он с другими людьми, которые на тот момент находились в церкви, закрылся в храме, но это все равно было небезопасно, поэтому они поднялись на колокольню.

«Нам принесли лавочку. Мы сидели там где-то три часа, молились за убиенного охранника Михаила. Потом начали по окнам стрелять, прострелили икону Сергия Радонежского в соборе», — сообщил он.

Мальчик добавил, что после того, как тело деда отвезли в морг и провели экспертизу, стало ясно, что его ранили пулей в бок. Кроме того, у священника перерезано горло.

«До этого бандит направил на мою бабушку пушку, она закричала, и дедушка ее обнял прямо на пороге. Дедушку убили, а бабушка осталась в живых», — сказал он.

Фото: NEWS.ru

«Он пригласил меня, сказал, что я член семьи»

На прощание с Николаем Котельниковым приехал ахунд старейшей в СНГ Дербентской Джума-мечети Хаджи Сеид Хашим Миртеибов. Он рассказал NEWS.ru, что погибший был одним из прототипов для местного памятника «Три религии». Скульптура изображает раввина, имама и православного священника за одним столом.

«От нас ушел батюшка, отец Николай, очень скорбим. Он был родным Дербенту. Все жители Дербента любили его, уважали. По праздникам, и мусульманским в том числе, он ходил по домам и всех поздравлял. Также мы, мусульмане города, приезжали сюда поздравлять его с Пасхой, Рождеством. Сейчас он в раю. Дай бог здоровья родным, близким, чтобы они жили дружно, без войны, без потерь, чтобы вспоминали батюшку», — сказал Миртеибов.

Он добавил, что познакомился с отцом Николаем около 30 лет назад, в 1990-е, с того момента они и подружились. Потом встречались на совещаниях в администрации, отметил Миртеибов.

«И по праздникам приходили друг к другу в гости, поздравляли. Это дружба, как братство. Отмечали его 60-летие, никого не было на празднике, он не приглашал, но он пригласил меня, сказал, что я член семьи», — сказал Миртеибов.

По его мнению, трагедия 23 июня в Дагестане еще больше сплотит всех людей, в том числе православных и мусульман. Он призвал россиян быть бдительными и не поддаваться на провокации.

Фото: NEWS.ru

«Это преднамеренное убийство»

Попрощаться с отцом Николаем пришел и экс-мэр Дербента, ныне министр по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов. Он сообщил NEWS.ru, что до сих пор помнит свою первую встречу с покойным священником.

«Когда я пришел работать главой города, у нас произошла с ним первая встреча. Я только-только приступил к своим обязанностям, и в храм привезли благодатный огонь. Мы с отцом Николаем вместе зашли с этим огнем. Я эту процедуру не знал, он меня буквально за руку водил, подсказывал. С этого началось наше близкое общение, переросшее в дружбу», — сказал Муслимов.

Он охарактеризовал отца Николая как человека мира. По его словам, погибший батюшка был добрым, радостным, веселым, готовым помочь ближнему вне зависимости от национальности, вероисповедания.

Когда начался теракт, Муслимов ехал к своей матери.

«Мне позвонила сотрудница нашего министерства, я находился в Сулейман-Стальском районе, поехал к матери. Как только я это узнал (про теракт. — NEWS.ru), тут же выехал в Дербент. Приехал сюда, к церкви. Тут продолжалась перестрелка. Спросил, где отец Николай. Сказали, что здесь, на территории. Попросили нас отойти», — вспоминает министр.

Он уверен, что убийство батюшки было преднамеренным. По его мнению, террористы хотели внести разлад между разными конфессиями в республике. Кроме того, Муслимов полагает, что террористы целенаправленно шли в религиозные учреждения — храмы и синагоги.

«Они его могли оставить, потому что видели, что человек в возрасте, больной. Но они убили его. Поэтому это преднамеренное убийство, попытка ударить по межрелигиозному согласию, которое устанавливалось годами на территории Дагестана. На самом деле отношения между руководителями трех конфессий республики дружеские, и по отношению прихожан друг к другу тоже. А террористы — это шайтаны, а им никогда не нравится, где мир, любовь, благодать», — заключил Муслимов.

Фото: NEWS.ru

«Батюшка сидел, благословлял наших деток, будто чувствовал»

Прихожанки православной церкви в Дербенте тоже тепло вспоминают о Николае Котельникове. Они рассказали NEWS.ru, что не могли не прийти на прощание с любимым батюшкой, хоть их и отговаривали родные.

«Он рядом с нами жил, сосед был. Купил домик, со своей семьей переехал. Добрый, очень отзывчивый был человек. Когда у меня сын родился, он сам покрестил. В церковь мы на службу приходили как прихожане. Господи, это такое горе. Мы вынуждены были прийти, потому что мы его так любили. Дети говорят: „Мама не ходи, откуда ты знаешь, что там будет“. Нет, надо в последний путь проводить», — рассказала одна из прихожанок церкви.

Еще одна местная жительница вспоминает, как они с родственниками ходили на службы Котельникова. Кроме того, ее дочь в детстве пела в церкви.

«Когда приезжали наши батюшки, я здесь накрывала столы и украшения делала, красиво все расставляла. Свекровь моя тут часто бывала, мою маленькую дочку водила сюда, Юлечка здесь пела. Она звонила, плакала. Говорила: „Очень жалко, такой хороший человек, такой добрый“», — сетует женщина.

Служительница храма Гуля, которая работает с детьми в воскресной школе, рассказала NEWS.ru, что за несколько дней до теракта Николай Котельников наблюдал, как дети во дворе церкви репетируют танец, и каждого из присутствующих благословил, «как будто чувствовал».

«Бог нас уберег, — говорит она. — Отец Николай очень добрым был. Дети ждали его, хотели, чтобы батюшка их исповедовал, причащал. Его будет не хватать».

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