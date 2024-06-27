Новый теракт ВСУ в РФ? Почему поезд в Коми сошел с рельсов, сколько погибло

Фото: РИА Новости/СЗ ТП

Вечером 26 июня в Республике Коми с рельсов сошел поезд. Два человека погибли. Разнятся данные о пропавшей 15-летней девочке. NEWS.ru рассказывает все подробности о ЧП на железной дороге к этому часу.

Ехали 232 пассажира

Пассажирский поезд № 511 Воркута — Новороссийск сошел с рельсов на территории Республики Коми. Авария произошла в 18:12 по Москве на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Движение поездов на участке приостановлено, на месте работают специальные службы. Авария произошла через 10 минут после отправления со станции Инта-1.

Всего в вагоне ехали 232 пассажира. По предварительным данным, причиной схода вагонов стал подмыв полотна в результате осадков.

В компании пообещали оказать помощь всем пострадавшим. Также после происшествия был создан штаб под руководством гендиректора РЖД Олега Белозерова.

Фото: МЧС РФ

На место ЧП выезжал руководитель отдела по расследованию особо важных дел, следователи и следователи-криминалисты. Кроме того, на место вылетел глава Коми Владимир Уйба.

В РЖД заявили, что госпитализированным пострадавшим выплатят по 1 миллиону рублей. Тем, кто отделался ушибами и ссадинами, — по 500 тысяч рублей. Родственники погибших получат страховую выплату в 2,25 миллиона рублей и дополнительно по 2 миллиона рублей от компании.

Кто погиб и кто пострадал в аварии

Telegram-канал SHOT опубликовал список погибших и десяти тяжело пострадавших, которые были доставлены в больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты:

погибшие: Александр К., 49 лет, Станислав Д., 34 года;

в Сыктывкар доставлены: Эвелина, 10 лет, Ирина Щ., 40 лет, Александр Щ., 39 лет, Алексей З., 47 лет;

в Воркуту доставлены: Андрей Н., 38 лет, Лилия С., 48 лет, Елена О., 53 года;

в Инту доставлены: Оксана Г., 45 лет, Марина Ш., 49 лет, Ангелина Н., 53 года.

Одним из погибших оказался 34-летний мужчина, который ехал с вахты домой на Кубань. По данным SHOT, там его ждали жена и дети. Отмечается, что семью известили о его гибели утром 27 июня.

Как пишет SHOT, погибший работал оператором котельной «Салехардэнерго» в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным канала, супруга в последний раз связывалась с ним вечером 26 июня, ночью его телефон стал недоступен. У мужчины осталось трое детей в возрасте трех, 10 и 13 лет.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Утонула, ушла с места ЧП или оказалась в больнице?

До сих пор неизвестной остается судьба пропавшей без вести 15-летней девочки, которая ехала в поезде одна. Родители ждали ее в Пензе.

Она ехала в Пензу к родителям, чтобы вместе с ними выбрать старшую школу, поскольку семья переезжала в новый город, передает Baza.

Мать и отец выехали раньше, на машине, а девочка решила дождаться аттестата, который получила неделю назад, и оставалась с сестрой дома. Провожали девочку знакомые семьи, а проводником был знакомый отца. Незадолго до трагедии девочка позвонила родным и сказала, что с ней все хорошо, а затем должна была отзвониться из Печоры. На связь она больше не выходила.

При этом Telegram-канал Mash писал, что пропавшую девочку нашли и она жива, а также в ближайшее время ее доставят в больницу. Позже канал назвал эту информацию преждевременной и добавил, что, по предварительным данным, девушка живет в Инте, она могла сама уйти с места аварии до приезда оперативных служб.

Telegram-канал SHOT пишет, что девочка, вероятнее всего, выпала из перевернувшегося вагона в местную реку, где ее могло снести течением. В ближайшее время спасатели запросят помощь водолазов, чтобы найти ее.

Теракт ВСУ или недофинансирование?

В связи с числом диверсий на территории России со стороны ВСУ одной из первых версий схода поезда у общества стал подрыв путей. Но позже эту версию опровергли. Именно состояние железной дороги привело к катастрофе.

Telegram-канал KomiLeaks пишет, что глава Коми Владимир Уйба спешит себя «выгородить», утверждая, что место крушения поезда — это «сплошь тайга и болото». По данным канала, север весь отрезан от нормальных путей сообщения, потому что дороги не обслуживаются.

«От себя заметим, что вдоль ж/д путей идет дорога, которою обслуживает „Газпром“, зимой по ней интинцы выезжают на „большую землю“. Летом она в ужасном состоянии, но газовикам асфальт не нужен, они ездят на спецтехнике», — пишет автор KomiLeaks.

Кого накажут за сход с рельсов?

Юрист Илья Русяев предположил, что ответчиком по делу о сходе с рельсов вагонов может стать РЖД. Также с учетом состояния железнодорожного полотна к ответственности также могут привлечь органы местного самоуправления и компанию, ответственную за содержание путей на этом участке.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

«Что касается ответчиков, то, согласно статье 1079 ГК РФ, ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (к которой относится железнодорожный транспорт), возлагается на юрлицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности или ином законном основании. Предположу, что ответчиком может быть РЖД», — отметил он.

Русяев также обратил внимание на предварительную информацию о возможном подмыве железнодорожного полотна из-за обильных осадков. По его словам, за это к ответственности могут быть привлечены и другие лица, например компания, ответственная за содержание путей, и органы местного самоуправления. Он добавил, что они могут выступить ответчиками в том случае, если будет доказано, что они не приняли необходимых мер по предотвращению чрезвычайной ситуации.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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