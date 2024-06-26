«Хотели стравить»: служительница храма в Дербенте назвала причину теракта Прихожанка Гуля: террористы хотели стравить людей в Дагестане

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Террористы во время атаки в Дагестане хотели стравить между собой представителей разных религий, проживающих в республике, рассказала корреспонденту NEWS.ru прихожанка храма, где служил убитый протоиерей Николай Котельников, Гуля. Она отмечает, что в Дербенте всегда царил межрелигиозный мир и то, что произошло, вызвало у всех настоящий шок.

Конечно шок для нас, что хотели стравить наш братский Дагестан, Дербент, — говорит она.

Ранее министр по нацполитике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил, что убийство протоиерея Николая в Дербенте было преднамеренным. По его словам, террористы специально шли в православные храмы и синагоги и не пощадили священника, несмотря на его пожилой возраст.

До этого ахунд исторической Джума-мечети Дербента Сеидхашим Миртеибов заявил, что атака в Дагестане была направлена на то, чтобы расколоть дружбу между русскими и дагестанцами. Однако, отметил он, вопреки ожиданиям их организаторов, это только сплотило жителей страны независимо от их национальности и вероисповедания. Он призвал всех быть бдительными и не поддаваться на провокации.

26 июня в Дербенте состоялись похороны протоиерея Николая. Церемонию погребения посетили десятки местных жителей. Пришедшие проститься с православным священником не могли сдержать слез. Люди подходили к могиле, чтобы бросить горсть земли.