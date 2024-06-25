В Махачкале новый теракт? Что известно о стрельбе по силовикам 25 июня

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Махачкале снова произошла стрельба. Что об этом известно, есть ли убитые и пострадавшие?

Что известно о стрельбе в Махачкале

По данным канала, звуки выстрелов раздавались на улицах Ленина и Коркмасова, сообщают очевидцы. Авторы пишут, что на месте работают силовики, дороги перекрыты.

Кроме того, SHOT сообщил, что в городе введен план «Перехват», а правоохранители разыскивают двух вооруженных людей, открывших огонь по сотруднику ППС.

По данным SHOT, один из сотрудников патрульно-постовой службы увидел подозрительную черную LADA Priora, внутри которой были два человека, одетых во все черное. При попытке приблизиться они открыли стрельбу, после чего скрылись. Университетская площадь перекрыта, жителей просят не покидать свои дома.

По информации источника канала, позднее авто оцепили на Университетской площади — на место едут кинологи, чтобы проверить наличие самодельного взрывного устройства. Владельца авто ищут.

При этом в пресс-службе МВД по Дагестану ТАСС сообщили, что правоохранители провели проверку оперативной информации, план «Перехват» в Махачкале не вводился.

«Проводилась проверка полученной оперативной информации. План „Перехват“ не вводился», — сказал собеседник агентства.

Также в ведомстве сообщили, что нарушений общественного порядка нет. В полицию поступило сообщение о вооруженном человеке в центре города, информация оказалась ложной.

Что известно о недавних терактах в Дагестане

Вечером 23 июня, в день Святой Троицы, одновременно из двух городов Дагестана появились сообщения о стрельбе на улицах. Вскоре стало известно, что вооруженные автоматами злоумышленники напали на пост ДПС, православные церкви и синагогу.

Пресс-служба Национального антитеррористического комитета сообщила, что в республике вводится режим контртеррористической операции (КТО), который продлился до утра следующего дня.

«В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению, начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО», — указано в сообщении НАК.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что злоумышленники, устроившие вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, рассчитывали посеять панику и страх в регионе, но у них ничего не выйдет. Он также подчеркнул, что все службы региона действуют в соответствии с инструкцией, объявлен план «Перехват».

«В Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. <...> Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — написал Меликов.

Глава Дагестана добавил, что после нападений был создан оперативный штаб, принимались все меры для сохранения безопасности жителей республики.

Вскоре в Дагестане задержали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, пишет газета «Известия». Об этом изданию сообщил источник в силовых структурах.

Собеседник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах пояснил, что трех ликвидированных в Дагестане боевиков опознали как сыновей и племянника Омарова. Инсайдер добавил, что чиновника привезли на допрос к следователям, в его доме прошел обыск.

Telegram-канал Baza сообщает, что Магомед Омаров признался на допросе, что знал о ваххабитском пути своих детей несколько лет. По данным канала, он заявил, что не общался с сыновьями в последние годы и не причисляет себя к этому движению.

Канал со ссылкой на признания Омарова отмечает, что всего у него восемь сыновей, некоторые из них, а также племянник, стали последователями радикального течения ислама. В публикации уточняется, что остальные братья и родственники их не поддерживали. Baza отмечает, что следователи считают нападение в Дагестане проявлением отдельной спящей ячейки террористов.

По данным Минздрава республики, в результате нападений боевиков погибли 20 человек и пострадали 46. Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое.

Сергей Меликов в своем Telegram-канале уточнил, что в числе жертв 15 сотрудников полиции. Он пообещал помощь родным и близким погибших, а также выразил им соболезнования.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана. Еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения», — заявил Меликов.

Глава региона подчеркнул, что ситуацию в республике контролируют органы власти и правоохранители. По его словам, силовики продолжат выявлять спящие ячейки боевиков, которые готовили из-за рубежа. Меликов подчеркнул, что власти Дагестана знают, кто был организатором терактов и какую цель преследовал.

НАК официально сообщил, что ликвидировано пять террористов. Между тем глава Республики Дагестан заявил о шести уничтоженных боевиках.

После атак боевиков в Махачкале и Дербенте в Дагестане на три дня был объявлен траур. В соответствии с подписанным Меликовым указом, 24, 25 и 26 июня будут приспущены государственные флаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании Дагестана отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.

«24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал только что Сергей Меликов», — говорится в публикации.

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