Выжженная земля, сгоревшие авто: как живет Махачкала после теракта 23 июня

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Вечером в воскресенье, 23 июня, в Дагестане произошла серия терактов. Трое вооруженных людей в Махачкале и двое в Дербенте совершили нападения на две синагоги и два православных храма. Десятки людей погибли, 46 человек пострадали. Сами боевики были ликвидированы. Как живет Махачкала через несколько дней после трагедии — в материале NEWS.ru.

Синагога с отелем

Синагога Махачкалы располагается в конце улицы Ермошкина в Ленинском районе города. Четырехэтажное здание украшено звездами Давида, изображениями менор и львов на его дверях. Патрульный, охраняющий постройку, объяснил, что это гостиница при синагоге.

«Тут на первом этаже как бы офис был, а там выше — спальни. Сама синагога дальше: со двора заходишь, и там старое здание — это и есть синагога», — объяснил NEWS.ru один из патрульных, охраняющих здание.

Рядом с синагогой идет строительство жилого квартала премиум-класса: на рекламном плакате собственникам квартир в ЖК обещают «комфорт» и «безопасность». Забор будущего элитного объекта соседствует с синагогой.

На улице довольно тихо: с двух сторон — от перекрестка до перекрестка — все еще висит красно-белая лента оцепления. Около нее можно встретить лишь журналистов и прохожих, желающих сократить путь.

Через дорогу от культового сооружения стоит дорожный знак, а на нем черным по синему: Free Palestine. Судя по его виду, надпись нанесли давно. На дверях синагоги террористы зачеркнули символы иудаизма и написали номера двух аятов — 2.120 и 8.39, — которые посвящены борьбе с «неверными».

«Евреи никогда никому здесь не мешали», — делится пожилая женщина из дома напротив.

По ее словам, раньше — еще в Советском Союзе — евреев было много в городе, но значительная их часть давно разъехалась. «При чем они (евреи. — NEWS.ru)? Они здесь жили раньше. Никого не обижали. Я сколько живу — о них ничего плохого не слышала. Они трудолюбивые были. И шеф был у меня еврей», — добавила собеседница NEWS.ru.

Фото: NEWS.ru

«Разорвали рубашку и увидели эту рану — как цветок от бутылки»

Около шести часов вечера 23 июня трое террористов приехали по адресу Ермошкина, 111, поставили лестницу к балкону второго этажа и закинули внутрь зажигательную смесь. Сейчас на окнах можно заметить следы копоти, а на самом балконе лежит снятая с петель обгоревшая дверь.

«Это все происходило минут пять. Неужели за это время никто не мог позвонить [в полицию]? Люди здесь живут. Может, не видели, может, еще что-то...» — с недоумением размышляет патрульный у синагоги.

В момент нападения внутри здания никого не оказалось. Снаружи тоже не было людей. Местные рассказывают, что за два-три дня до трагических событий по неизвестной причине у синагоги убрали патруль, хотя здание охраняли всегда и ежедневно, в отличие от мечетей и церквей.

Совершив поджог и оставив «послание» на дверях синагоги, боевики двинулись дальше — в сторону Свято-Успенского кафедрального собора. На площади Коминтерна, недалеко от местного вокзала, они впервые открыли огонь, не проехав даже половины пути. Под пули попали сотрудники ДПС, которые в этот момент оформляли протокол.

«Услышали перестрелку. Мы думали — свадьба. Потом побежали туда. Полицейский лежал тут, прямо на дороге. Разорвали рубашку и увидели эту рану — как цветок от бутылки. Он еще дышал. Хотели сделать ему перевязку. Ничего не получилось. Он просто посмотрел в глаза, отвернул голову… Ну и все, на руках [умер], как говорится», — едва сдерживая слезы, рассказала сотрудница гостиницы «Коминтерн», рядом с которой все произошло.

По словам женщины, за полчаса до трагедии она видела Джалила Гебекова живым. Один из постояльцев бросил машину в неположенном месте, за ней приехал эвакуатор, о чем заходил предупредить полицейский. Ей удалось договориться: он дал час, чтобы убрать автомобиль, и ушел. Собеседница NEWS.ru назвала погибшего сотрудника ГАИ хорошим и вежливым человеком.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, силовики не давали повода для стрельбы. Генерал-лейтенант ФСБ Владимир Тумин позже допустит, что террористы хотели завладеть полицейской формой и автомобилем, чтобы скрыться с их помощью. По словам жителей прилегающих домов, в перестрелке на площади погибли двое сотрудников МВД.

Когда началась стрельба, патруль ГАИ находился в районе пересечения улиц Буйнакского и Эмирова, напротив жилого дома. Сейчас о событиях того вечера напоминают только следы автоматной очереди на асфальте, поколотый пулями бордюр и небольшой букет белых гвоздик на островке в центре площади.

Фото: NEWS.ru

Что пострадало во время погони за боевиками

Сразу после стрельбы к месту начали прибывать экстренные службы. Террористы отправились дальше, и началась погоня. Черная Lada Samara боевиков остановилась в районе дома № 200 по улице Мирзабекова, в полукилометре от православного храма.

Из машины вышли трое мужчин в черном и открыли огонь по преследовавшему их полицейскому автомобилю. Водители других транспортных средств покинули место перестрелки по встречной полосе. Боевики смогли остановить погоню, бросив в патрульную машину зажигательную смесь. К тому моменту полицейские уже выскочили из нее, поэтому никто не пострадал.

Затем террористы двинулись к церкви. Спустя несколько дней после перестрелки полицейскую машину убрали с проезжей части — от нее остался только черный след на асфальте. Рядом, на обочине, все еще стоит сгоревший автомобиль местного жителя, на который перекинулся огонь. В доме, рядом с которым полыхало пламя, обгорели оконные рамы, от жара вышибло стекла.

«После службы папе позвонила мама и сказала, что дедушку убили»

На пересечении улиц Громова и Мирзабекова, в шести километрах от синагоги, располагается один из двух православных храмов Махачкалы — Свято-Успенский кафедральный собор. Об атаке террористов напоминают следы от пуль на металлических воротах. Сразу за ними, слева от входа, можно увидеть пулевые отверстия в окнах сторожки.

Чуть дальше находится детская площадка, а справа от нее — остатки разрушенной постройки. Вечером 23 июня там сгорели подожженные террористами легковушка и «Газель». Последнюю уже убрали.

Вокруг храма можно увидеть еще несколько сгоревших машин прихожан или самого прихода, выжженные кустарники. Сейчас по территории собора прогуливаются верующие: некоторые из них на днях простились со сторожем собора — 46-летним Михаилом Вавилиным, погибшим во время атаки.

Он побежал закрывать храм, когда услышал выстрелы, но был убит террористами. Мужчину похоронили 25 июня за храмом. Президент России Владимир Путин впоследствии посмертно наградил Вавилина медалью «За отвагу».

Отец Сергий — зять погибшего во время теракта в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте Николая Котельникова — служит в храме Махачкалы, а в местной церковно-приходской школе учится его сын. Когда ворвались террористы, ребенок был внутри.

«После службы моему папе позвонила моя мама и сказала, что дедушку убили. Папа сразу побледнел, и где-то через пять минут началось это все. Папа услышал выстрелы, сказал охранникам закрыть двери. Они не закрыли, пытались отбиться самостоятельно. Мы закрылись в храме, но потом поднялись на колокольню. Где-то три часа мы были там, молились за убиенного охранника Михаила», — рассказал мальчик.

В какой-то момент боевики начали стрелять по окнам храма. Одна из пуль попала в икону Сергия Радонежского. По словам местного священника, террористы поджигали машины с помощью ежиков для розжига, клали их на колеса. «Террористы были на улице, один из них даже засел в „охранке“. Сколько их было, до конца не понятно», — поделился мужчина.

Фото: NEWS.ru

Что известно о новой стрельбе в Махачкале

Во время терактов 23 июня в Махачкале и Дербенте 46 человек получили ранения, еще 20 погибли, из них 15 — сотрудники правоохранительных органов. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), боевиков было пятеро, всех ликвидировали. В Дагестане объявили 24, 25 и 26 июня днями траура.

«Из нашего полка трое погибли. Сегодня у одного из них, у которого машина сгорела, свадьба должна была быть. В него, видимо, из подствольника стрельнули или чего-то такого, УАЗик стал гореть, он не смог выйти, так на переднем сиденье и сгорел. Вытащить его не могли, вместе с сиденьем только вытащили, потому что он „прикипел“», — рассказал патрульный у махачкалинской синагоги.

Вечером 25 июня в Махачкале снова звучали выстрелы: в районе площади Ленина и улицы Коркмасова. СМИ писали, что один из сотрудников ППС увидел подозрительную Lada Priora с двумя людьми в черном внутри. Те открыли стрельбу, когда полицейские попытались к ним приблизиться, позже автомобиль скрылся.

Сообщалось, что в городе вводился план «Перехват», однако МВД эту информацию опровергло. В ведомстве пояснили, что нарушений порядка не было: в полицию поступила информация о вооруженном человеке, однако она оказалась ложной.

Позже в Telegram-каналах Махачкалы начали распространять скриншоты из некоего канала «Воинство Веры». В нем публиковались снимки автоматов, администраторы писали, что 26 июня «будет много крови, будет много смертей». В итоге рассылку назвали фейком.

На следующий день местные рассказывали, что двое парней «неудачно пошутили» — сказали проходящим мимо девушкам: «Скоро здесь будет жарко». Гражданки вызвали полицию. «В Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. <...> Паника и страх — то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся!» — сказал глава республики Сергей Меликов.

Все, с кем удалось пообщаться корреспондентам NEWS.ru — мусульмане, иудеи, христиане, — с теплом отзываются о представителях других религий и дружат семьями. Они считают события последних дней провокацией, призванной рассорить людей.

Читайте также:

"Обнял бабушку и погиб»: последние минуты убитого в Дербенте священника

Кто на самом деле стоит за терактом в Дагестане. Все версии

Хабиб поддерживает радикалов? Почему боец ММА не осудил теракт в Дагестане

«Семья террористов»: как дети дагестанского чиновника стали радикалами

Исламисты захватывают зоны в РФ? Что делать с тюремным джамаатом