Названо число полицейских, погибших при атаках боевиков в Дагестане Меликов: 15 полицейских и несколько гражданских погибли при терактах в Дагестане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Меликов

Жертвами терактов в Дагестане стали более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов. Он пообещал помощь родным и близким погибших, а также выразил им соболезнования.

Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана. Еще несколько человек из числа гражданских людей также погибли в ходе боестолкновения, — заявил Меликов.

Глава региона подчеркнул, что ситуацию в республике контролируют органы власти и правоохранители. По его словам, силовики продолжат выявлять спящие ячейки боевиков, которые готовили из-за рубежа. Меликов подчеркнул, что власти Дагестана знают, кто был организатором терактов и какую цель преследовал.

Он добавил, что случившееся в Махачкале и Дербенте было попыткой расколоть единство общества. По мнению Меликова, она не удалась.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал о ликвидации в Дагестане пяти боевиков. В Дербенте нейтрализовали двух бандитов, в Махачкале — трех. На месте боестолкновений в Дагестане работают взрывотехники органов безопасности, добавили в НАК. По последним данным, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.