Названо уточненное число ликвидированных в Дагестане боевиков НАК: в Дагестане ликвидировано пять боевиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане в ходе контртеррористической операции было ликвидировано пять боевиков, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Ранее силовики заявляли агентству о ликвидации не менее шести бандитов.

В результате проведенного в Дербенте боевого мероприятия нейтрализовано двое бандитов, в Махачкале — трое бандитов, — говорится в сообщении.

На месте боестолкновений в Дагестане работают взрывотехники органов безопасности, добавили в НАК. По последним данным, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.

Боевики, устроившие перестрелки в Махачкале и Дербенте, были последователями международной террористической организации, сообщали в правоохранительных органах. Их кураторы и организаторы будут установлены в ходе следствия, добавил источник.

Теракты в Махачкале и Дербенте наряду с ударами по Севастополю — еще одна масштабная, показательная провокация в один из главных православных праздников, заявил NEWS.ru глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он выразил надежду, что после ликвидации и задержания террористов общество услышит ответ на вопрос, почему это нападение не удалось предотвратить.