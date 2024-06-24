Стало известно о радикальных взглядах нападавших в Дагестане ТАСС: боевики в Дагестане были приверженцами террористической организации

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Боевики, устроившие перестрелки в Махачкале и Дербенте, были последователями международной террористической организации, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Их кураторы будут установлены в ходе следствия, добавил источник.

Боевики, устроившие нападения в Махачкале и Дербенте, являются приверженцами международной террористической организации. В ходе следствия будут установлены их кураторы и организаторы, — сказал собеседник агентства.

Российский еврейский конгресс (РЕК) в официальном Telegram-канале подтвердил, что две синагоги в Дербенте и Махачкале 23 июня подверглись нападению.

Российский еврейский конгресс потрясен трагедией в Дербенте и Махачкале, где в результате нападения террористов на две синагоги и на православный храм погибли люди, — говорится в публикации.

В организации призвали власти принять самые жесткие меры к бандитам и убийцам, совершившим злодеяния в Дагестане. Конгресс пообещал, что примет участие в восстановлении синагог.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал об окончании активной фазы контртеррористической операции (КТО) в Дербенте. Известно о двух убитых боевиках.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов написал в своем Telegram-канале, что силовые структуры сработали оперативно, но без потерь не обошлось. Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Теракты в Махачкале и Дербенте наряду с ударами по Севастополю — еще одна масштабная, показательная провокация в один из главных православных праздников, заявил NEWS.ru глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он выразил надежду, что после ликвидации и задержания террористов общество услышит ответ на вопрос, почему это нападение не удалось предотвратить.