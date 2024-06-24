Активная фаза контртеррористической операции в Дербенте завершена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Активная фаза контртеррористической операции (КТО) в Дербенте завершена, сообщили ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Также стало известно о ликвидации двух боевиков.

В городе Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена. В ходе КТО ликвидировано двое бандитов, — говорится в сообщении.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов написал в своем Telegram-канале, что силовые структуры сработали оперативно, но без потерь не обошлось. Он также выразил свои соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Теракты в Махачкале и Дербенте наряду с ударами по Севастополю — еще одна масштабная, показательная провокация в один из главных православных праздников, заявил NEWS.ru глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он выразил надежду, что после ликвидации и задержания террористов общество услышит ответ на вопрос, почему это нападение не удалось предотвратить.

Ранее в Дагестане после происшествий в Махачкале и Дербенте ввели режим контртеррористической операции (КТО). Правоохранители ищут злоумышленников, открывших огонь по полицейским, зданию синагоги и церкви.

СМИ также писали, что в Дагестане задержали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова. Трех ликвидированных в Махачкале боевиков опознали как сыновей и племянника Омарова. Сейчас чиновник находится на допросе у следователей, в его доме проходит обыск.