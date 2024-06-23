В Дагестане объявили режим контртеррористической операции

Фото: nac.gov.ru

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Дагестане после происшествий в Махачкале и Дербенте, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Правоохранители ищут злоумышленников, открывших огонь по полицейским, зданию синагоги и церкви, передает РИА Новости.

В целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению, начальником Управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО, — указано в сообщении НАК.

Telegram-канал «112» сообщает, что в результате нападения в Махачкале и Дербенте пострадали 23 человека, еще пять погибли. РИА Новости со ссылкой на НАК также передает, что среди жертв вооруженных нападений — священник РПЦ. Кроме того, среди погибших есть полицейские. В НАК подчеркнули, что в Дербенте и Махачкале были совершенны нападения на пост ДПС, синагогу и два православных храма.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов ранее заявил, что злоумышленники, устроившие вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, рассчитывали посеять панику и страх в регионе, но у них ничего не выйдет. Он также подчеркнул, что все службы региона действуют в соответствии с инструкцией, объявлен план «Перехват».