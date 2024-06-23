«Не дождутся»: Меликов высказался о нападениях в Дербенте и Махачкале Меликов: участники нападений в Дербенте и Махачкале пытались вызвать панику

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Сергей Меликов

Злоумышленники, устроившие вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, рассчитывали посеять панику и страх в регионе, но у них ничего не выйдет, заявила глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Он также подчеркнул, что все службы региона действуют в соответствии с инструкцией, объявлен план «Перехват».

Сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации. На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие. Паника и страх —то, на что эти нелюди рассчитывали в первую очередь. Этого они от дагестанцев не дождутся! — написал Меликов.

Глава Дагестана добавил, что после нападений был создан оперативный штаб, предпринимаются все меры для сохранения безопасности жителей республики. По его словам, более подробная информация будет озвучена позже.

Ранее в МВД Дагестана сообщили о нападении нескольких человек на пост ДПС в Махачкале. Известно, что в результате атаки погиб полицейский, еще шестеро получили ранения. После этого в регионе объявили план «Перехват».

В это же время группа злоумышленников, вооруженных автоматами, обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. По предварительным данным, преступники скрылись на иномарке Фольксваген Поло» белого цвета.