В Дербенте синагогу и церковь обстреляли из автомата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В дагестанском Дербенте злоумышленники обстреляли из автомата синагогу и церковь, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. По данным правоохранителей, в результате нападения один сотрудник полиции погиб, один ранен. В настоящий момент уточняются обстоятельства произошедшего.

По информации из дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18 часов в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. По предварительной информации, один сотрудник полиции погиб, один ранен. Автомобиль, на котором скрылись подозреваемые, объявлен в ориентировку: Volkswagen Polo белого цвета, госномер 921, — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Baza, весь состав полиции города поднят по тревоге. Авторы канала утверждают, что у здания церкви Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина дежурят полицейские и пожарные, очевидцы сообщают, что в районе была слышна стрельба и виден дым.

Ранее в ЖК «Рублевский» в Одинцово произошла драка со стрельбой под окнами дома. Несколько человек начали избивать мужчину, который потом вырвался, но его чуть не догнали пули. Информации о пострадавших пока не поступало.