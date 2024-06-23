Утро жителей Одинцово началось с мордобоя и стрельбы Драка со стрельбой произошла в одном из ЖК подмосковного Одинцово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воскресное утро для жителей Одинцово началось с драки и стрельбы под окнами ЖК «Рублевский», информирует РЕН ТВ. Телеканал представил видео, на котором несколько человек избивают мужчину. В какой-то момент он вырывается и убегает вместе с приятелями, но обидчики открывают огонь из пистолета вдогонку.

Конфликт начался на КПП, после этого потасовка переместилась под окна спящих жителей ЖК. Местные жители в соцсетях утверждают, что участники угрожали тем, кто выглянул из окон.

Очевидцы сразу вызвали правоохранителей и позвонили охраннику жилого комплекса. Некоторые граждане теперь просят управляющую компанию ввести в ЖК пропускной режим как для автомобилей, так и для людей.

Ранее в Одинцово мужчины устроили поножовщину на проезжей части. Двое злоумышленником преследовали пострадавшего в районе Можайского шоссе. Когда они догнали несчастного, один ударил его по голове. Второй начал наносить удары холодным оружием в ногу.

После этого нападавшие скрылись, а потерпевший ожидал приезда медиков. В Московской области ввели план «Перехват». Сотрудники МВД разыскивали синюю «Ладу», на которое скрылись преступники.