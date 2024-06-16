В Одинцово мужчины устроили поножовщину на проезжей части

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Одинцово мужчины устроили поножовщину прямо на проезжей части, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, двое злоумышленников гнались за пострадавшим в районе Можайского шоссе, а когда догнали, один из нападавших ударил его по голове, а второй начал наносить удары ножом в ногу.

Отмечается, что, нанеся несколько ударов, нападавшие скрылись, потерпевший сейчас ждет приезда врачей скорой помощи. В Московской области введен план «Перехват». Сотрудники МВД ищут синюю «Ладу», на которой скрылись преступники.

Ранее в подмосковной Коломне 11-летний пятиклассник ударил ножом 13-летнего подростка, который постоянно дразнил его за длинные волосы. Оба ребенка ходили в Центр детского творчества «Одиссея». В день поножовщины дети вместе со сверстниками и руководителем отправились в поход. Старший подросток продолжал задирать младшего, за что тот решил его проучить. По регламенту участники похода могли иметь при себе перочинные ножи, но пятиклассник воспользовался не им, а другим ножом.

До этого застолье в Донецке закончилось поножовщиной, которая привела к смерти отца и его 13-летней дочери. Мужчину и девочку убил друг главы семейства. В гости к 37-летнему местному жителю и его дочке приехал друг. Мужчины вместе выпивали, после чего возник спор, из-за которого произошла поножовщина. Гость нанес 13 ударов хозяину дома и решил не оставлять свидетелей — на теле девочки нашли больше 40 ранений.