Появились подробности атаки на пост ДПС в Махачкале, где погиб полицейский Один полицейский убит и шестеро пострадали при нападении на пост ДПС в Махачкале

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа вооруженных злоумышленников обстреляла пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, один из полицейский погиб, еще шестеро получили ранения, сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан в Telegram-канале. Отмечается, что в регионе объявлен план «Перехват».

В Махачкале один сотрудник убит, шестеро ранено. Среди гражданского населения пострадавших, погибших нет, — указано в заявлении.

В ведомстве также уточнили, что личности нападавших пока не установлены, их мотивы также не уточняются. Сейчас в городе усилена работа сотрудников правоохранительных органов, проводятся необходимые мероприятия для установления местоположения подозреваемых.

Ранее в МВД сообщили о нападении на синагогу и церковь, нападавшие были вооружены автоматами. Отмечалось, что злоумышленники открыли огонь по зданиям, а после скрылись на иномарке Фольксваген Поло» белого цвета.

До этого в ЖК «Рублевский» в Одинцово произошла драка со стрельбой под окнами дома. Несколько человек начали избивать мужчину, который потом вырвался, но его чуть не догнали пули. Информации о пострадавших пока не поступало.

Также ранее сообщалось о стрельбе в подмосковных Мытищах. Там задержали мужчину, который конфликтовал с прохожими и отказывался сдаться сотрудникам Росгвардии, несмотря на длительные переговоры.