Появились подробности стрельбы в Мытищах, где задержали мужчину У здания администрации в Мытищах со стрельбой задержали водителя фургона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковных Мытищах у здания администрации задержали водителя фургона, который конфликтовал с прохожими и отказывался сдаться сотрудникам Росгвардии, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, мужчину вел себя неадекватно и выкрикивал различные лозунги.

Сообщается, что полицейские, получив сигнал о нарушении правопорядка, прибыли на место происшествия, однако мужчина отказался сдаться. Он сел в фургон и кружил по площади, заезжал на тротуары и пытался сбежать. В течение часа с ним вели переговоры, однако сдавать он отказался. В итоге, как уточняет канал, мужчину смогли остановить с применением оружия. Уточняется, что при госпитализации он находился в сознании. Очевидцы заявляют, что до происшествия к мужчине пришли домой полицейские по подозрению в ДТП.

Ранее в Одинцово произошла потасовка со стрельбой. Сообщается, что несколько человек избивали мужчину под окнами ЖК «Рублевский», а после открыли по нему огонь, когда он попытался сбежать.

До этого пьяный мужчина открыл огонь по балконам в подмосковном Серпухове после просьбы соседей сделать музыку потише. В ответ 40-летний злоумышленник достал пневматический пистолет и начал стрелять по окнам. Никто не пострадал.