В Подмосковье пьяный меломан обстрелял соседей из-за замечаний о музыке SHOT: пьяный мужчина открыл огонь в Серпухове после замечаний о громкой музыке

Фото: РИА Новости

Пьяный мужчина открыл огонь по балконам в подмосковном Серпухове после просьбы соседей сделать музыку потише, сообщил Telegram-канал SHOT. Никто не пострадал.

По данным SHOT, инцидент произошел около 21:00 12 июня. Мужчина в своем дворе на улице Дзержинского включил музыку на портативной колонке. Жильцы дома пожаловались на выбранный репертуар и попросили мужчину убавить звук. В ответ 40-летний хулиган достал пневматический пистолет и начал стрелять по окнам.

Вскоре мужчина ушел, но продолжил стрельбу около трассы Серпухов — Новинки — Погари. Там хулигана задержали и изъяли у него пневматический пистолет. В результате стрельбы никто не пострадал.

Ранее мужчина открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта была ранена женщина. На сделанной автомобильным видеорегистратором записи видно, что одетый в камуфляжный костюм гражданин с автоматическим оружием в руках угрожает двум женщинам, а затем стреляет в землю. Между ними идет разговор, но о чем говорят — неизвестно.

Утром 13 июня представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь задержан. По ее словам, у мужчины, которого разыскали по горячим следам, изъяли автомат. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».