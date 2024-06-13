Baza: стрельбу у монастыря под Калугой открыл ушедший в самоволку военный

Telegram-канал Baza сообщает, что мужчина в камуфляже, который обстрелял женщин у монастыря в Калужской области, предположительно, самовольно покинул зону СВО, прихватив с собой автомат. По его данным, речь идет о 31-летнем военнослужащем Андрее Д. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал выяснил, что мужчина ночью после нападения попросил шприцы в козельской больнице, однако ему отказали, после чего он скрылся в лесу, под утро его задержали сотрудники Росгвардии, он не оказывал сопротивления. Baza пишет, что при военном был автомат Калашникова и четыре магазина с патронами, хотя при при побеге он захватил с собой восемь.

Утром 13 июня представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь задержан. По ее словам, у мужчины, которого разыскали по горячим следам, изъяли автомат. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Накануне мужчина открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта была ранена женщина. На сделанной автомобильным видеорегистратором записи видно, что одетый в камуфляжный костюм гражданин с автоматическим оружием в руках угрожает двум женщинам, а затем стреляет в землю. Между ними идет разговор, но о чем говорят — неизвестно.