Открывшего огонь у монастыря Оптина пустынь мужчину задержали Ирина Волк: полиция задержала мужчину, открывшего огонь у Оптиной пустыни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь задержан, сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, у мужчины, которого разыскали по горячим следам, изъяли автомат.

Мужчина, 31-летний житель города Сосенский, задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие. По данному факту следователем МО МВД России «Козельский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ, — написала она.

Ранее в Сети появилось видео стрельбы на трассе Козельск — Оптина пустынь. На сделанной автомобильным видеорегистратором записи видно, что одетый в камуфляжный костюм гражданин с автоматическим оружием в руках угрожает двум женщинам, а затем стреляет в землю. Между ними идет разговор, но о чем говорят — неизвестно.

До этого мужчина открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта была ранена женщина.

Кроме того, в городе Багратионовске под Калининградом были обстреляны окна дома пенсионерки. Женщина, проживающая на улице Железнодорожной, услышала странные звуки в полночь и обнаружила дыру в стекле окна. Хотя сама пожилая женщина не пострадала, случившееся ее испугало. Родственники потерпевшей вызвали полицию.