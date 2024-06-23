Задержан глава Сергокалинского района Дагестана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане задержали главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, пишет газета «Известия». Об этом изданию сообщил источник в силовых структурах.

Собеседник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах пояснил, что трех ликвидированных в Дагестане боевиков опознали как сыновей и племянника Омарова. Инсайдер добавил, что сейчас чиновник находится на допросе у следователей, в его доме проходит обыск.

Telegram-канал Baza утверждает, что с сайта партии «Единая Россия» пропала страница Магомеда Омарова. По данным канала, он был членом регионального политсовета и секретарем местного отделения партии.

На улице Магомедтагирова в Махачкале продолжается боестолкновение полицейских с боевиками, сообщило МВД Дагестана. По данным ведомства, на данный момент известно о четырех ликвидированных боевиках. Выезды из Махачкалы перекрыты силовиками. По имеющейся информации, сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город.

В региональном ГУ МВД России информировали, что в Дербенте злоумышленники обстреляли из автомата синагогу и церковь. По данным полицейских, в результате происшествия один сотрудник правоохранительных органов погиб, один ранен.

В Дагестане ввели режим контртеррористической операции (КТО) после происшествий в Махачкале и Дербенте, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. Правоохранители ищут злоумышленников, открывших огонь по полицейским, зданию синагоги и церкви.