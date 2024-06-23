Названо число ликвидированных в Махачкале боевиков МВД Дагестана: в Махачкале ликвидированы четыре боевика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На улице Магомедтагирова в Махачкале продолжается боестолкновение полицейских с боевиками, сообщает в Telegram-канале МВД Дагестана. По данным ведомства, на данный момент известно о четырех ликвидированных боевиках.

Выезды из Махачкалы перекрыты силовиками. По имеющейся информации, сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город, — говорится в публикации.

Перестрелка в Махачкале продолжается, ранее заявил NEWS.ru местный житель. По его словам, звуки стрельбы слышны на улице Мирзабекова, там также стоят сотрудники правоохранительных органов. Горожане не покидают свои дома.

В региональном ГУ МВД России сообщали, что в Дербенте злоумышленники обстреляли из автомата синагогу и церковь. По данным полицейских, в результате происшествия один сотрудник правоохранительных органов погиб, один ранен.

Также группа вооруженных злоумышленников обстреляла пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, один из полицейских погиб, еще шестеро получили ранения. В регионе объявлен план «Перехват». Личности нападавших пока не установлены, их мотивы также не уточняются. Сейчас в городе усилена работа сотрудников правоохранительных органов, проводятся необходимые мероприятия для установления местоположения подозреваемых.