Житель Махачкалы рассказал о продолжающихся перестрелках на улицах города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перестрелка в Махачкале продолжается, заявил NEWS.ru местный житель. По его словам, звуки стрельбы слышны на улице Мирзабекова, там также стоят сотрудники правоохранительных органов. Горожане тем временем сидят в своих квартирах и не выходят из них.

У нас на улице до сих пор перестрелка, на Мирзабекова. Стоят полицейские, много. Мы засели в квартирах и не выходим. Очевидно одно, это еще один проплаченный террористический акт, чтобы разжечь ненависть, — рассказал житель Махачкалы.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о теракте после вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале. На местах преступлений работают следователи и следователи-криминалисты.

В региональном ГУ МВД России сообщили, что в Дербенте злоумышленники обстреляли из автомата синагогу и церковь. По данным полицейских, в результате происшествия один сотрудник правоохранительных органов погиб, один ранен.

Также группа вооруженных злоумышленников обстреляла пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, один из полицейских погиб, еще шестеро получили ранения. В регионе объявлен план «Перехват». Личности нападавших пока не установлены, их мотивы также не уточняются. Сейчас в городе усилена работа сотрудников правоохранительных органов, проводятся необходимые мероприятия для установления местоположения подозреваемых.