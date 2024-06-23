Уголовные дела возбудили после вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале

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Возбуждены уголовные дела по статье о теракте после вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. В настоящий момент на местах преступлений работают следователи и следователи-криминалисты.

Следственным управлением СК России по Республике Дагестан возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале, в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и гражданские лица. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка, — говорится в сообщении.

В воскресенье, 23 июня, в региональном ГУ МВД России сообщили, что в Дербенте злоумышленники обстреляли из автомата синагогу и церковь. По данным правоохранителей, в результате ЧП один сотрудник полиции погиб, один ранен. В настоящий момент уточняются обстоятельства произошедшего.

В то же время группа вооруженных злоумышленников обстреляла пост ДПС на улице Ермошкина в Махачкале, один из полицейских погиб, еще шестеро получили ранения. Отмечается, что в регионе объявлен план «Перехват». Личности нападавших пока не установлены, их мотивы также не уточняются. Сейчас в городе усилена работа сотрудников правоохранительных органов, проводятся необходимые мероприятия для установления местоположения подозреваемых.